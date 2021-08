Matrix 4 : Enfin un titre officiel et description des premières images

Le film Matrix 4 a enfin un titre et des premières images ont été révélées au CinemaCon de Las Vegas.

Le film Matrix 4 commence enfin à se révéler un peu. Tout d’abord, le long métrage qui réunit à nouveau Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves dans les rôles de Trinity et Neo s’intitule The Matrix: Resurrections.

Ensuite, ce mardi, un premier trailer a été dévoilé durant le CinemaCon de Las Vegas. Pour le moment, le trailer n’est pas disponible en ligne, mais une description a été fournie par les personnes présentes sur place. Une description qui fait des révélations sur certains rôles.

La bande-annonce s’ouvre avec Neo, sous son vrai nom Thomas Anderson, parlant avec son thérapeute, interprété par Neil Patrick Harris : « Suis-je fou ? » demande Neo. « Nous n’utilisons pas ce mot ici », répond le personnage de Harris.

Ensuite, Neo dit bonjour à Trinity (Moss) dans un café. « On se connait ? » elle demande. Ils semblent ne pas se souvenir l’un de l’autre.

On voit ensuite Neo en train de prendre des pilules et de se regarder dans un miroir sous fond de la musique « White Rabbit » de Jefferson Airplane. Quelque chose cloche dans sa réalité, et il le sait. Des pilules bleues se déversent dans l’évier et Neo voit une vision de lui-même se transformer en un vieil homme dans le miroir. Puis une femme aux cheveux bleus dit à Neo que s’il veut la vérité, il devra la suivre.

Vient ensuite l’action avec tous les arts martiaux, les ralentis et les acrobaties défiant la gravité synonymes de la franchise. Yahya Abdul-Mateen II, nouveau venu dans le Matrixverse, se bat avec Keanu, conduisant à une explosion d’énergie.

« Après toutes ces années nous revenons là où tout a commencé… dans la Matrice », déclare un autre nouveau personnage de la franchise incarné par Jonathan Groff, alors que la bande-annonce touche à sa fin.

Réalisé en solo par Lana Wachowski, qui a co-réalisé et co-écrit les trois premiers épisodes de Matrix avec sa sœur Lilly Wachowski, le film mettra également en vedette Priyanka Chopra Jonas.

The Matrix: Resurrections sortira le 15 décembre 2021 en France.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros