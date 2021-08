Dexter New Blood : Le rôle nouveau de Debra et un autre retour annoncé (spoilers et photos)

Jennifer Carpenter parle de sa nouvelle fonction dans le revival de Dexter et un autre personnage important sera aussi de retour. Spoilers.

Il y a quelques semaines, nous avons appris le retour de Jennifer Carpenter dans le revival de la série Dexter. Sachant que le personnage de Debra est mort la fin de série, on se demandait comment elle allait être intégrée dans la nouvelle saison. Il y avait la possibilité de flashbacks mais apparemment, ce ne sera pas le cas.

Debra reprend le rôle du « Dark Passenger » ou Passager Noir, de son frère dans le premier épisode. Elle remplace ainsi leur père Harry qui était joué par James Remar dans la série originale.

Durant les TCA, Carpenter s’est confié sur ce nouveau rôle qu’elle incarne : « J’adore le concept du Passager Noir et d’être invité dans la psyché de Dexter », a révélé Carpenter mardi lors de la présentation TCA de Showtime pour la série.

« J’ai parfois l’impression que le passager noir et le passager sont presque directement derrière le volant et c’était l’occasion de ne pas être un ange ou un diable sur son épaule, mais de braquer le volant vers la gauche ou la droite contre sa volonté. Et de le manipuler, de le naviguer, de l’abuser, de le sauver. J’avais l’impression que c’était quelque chose de complètement différent d’une sorte d’entité fantôme. »

De son côté, Michael C. Hall voit Deb différemment d’Harry : « Harry était comme l’étoile polaire de Dexter dans son point de vue cohérent, tandis que Deb, dans le contexte de ce monde, vient de tous les coins. En cela, elle est un personnage intériorisé pour Dexter qui représente à quel point il a évolué ou à quel point il est tombé de haut – il est ébranlé intérieurement, il est sans boussole dans un sens même s’il aimerait en avoir une. »

Selon Clyde Phillips qui fait son retour en showrunner, Deb représente « plus que le Passager Noir », elle représente : « un coin de l’esprit de Dexter que nous avons tous dans la tête et qui dit : « attends une minute, si tu fais cela, alors il y a des conséquences. » Si vous remarquez au tout début de la série lorsque nous présentons Deb, c’est très calme. Ils parlent de la façon dont il est celui qui a choisi cet endroit. Ils sont assis à table et Deb a la tête baissée et Dexter la touche presque mais il ne peut pas parce qu’elle fait partie de lui. »

Père et fils

Deb ne sera pas le seul personnage de retour. Alors qu’on se demandait s’il reviendrait, il a été confirmé qu’Harrison, le fils de Dexter, sera bien présent dans la série. Il est joué par Jack Alcott et une photo a été dévoilée par Showtime. Dans le premier épisode, Harrison a retrouvé son père dans une ville endormie de New York et veut le rejoindre dans sa vie.

Pour Phillips, il était impossible de ne pas faire revenir Harrison, d’autant que le thème de la saison est « pères et fils ». « On ne peut pas faire une série sur Dexter sans ramener son fils, qu’il a quitté à l’âge de 5 ans. Son fils pense qu’il est mort mais il le trouve vivant et il est plein de ressentiment. Dexter aura beaucoup de travail à faire pour reconquérir son fils et prouver qu’il est un bon père et je pense que nous y arriverons. »

Le producteur exécutif Scott Reynolds ajoute : « Cela correspond aux autres parties du thème de la saison : les péchés du père et la façon dont ces choses sont transmises à nos enfants. »

Phillips dit que le titre « New Blood » ne signifie pas nécessairement que Harrison est le sang neuf, mais plutôt « c’est le fait que près d’une décennie s’est écoulée depuis le final de la saison 8 et nous voulons les reconnaître. »

Dexter revient le 7 novembre sur Showtime.

Source Deadline / Crédit © Showtime