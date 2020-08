The Comey Rule : Brendan Gleeson incarnera Donald Trump juste avant son élection

Brendan Gleeson dans la peau de Trump avant son élection dans The Comey Rule à découvrir dans une première bande annonce.

Dans 4 mois, l’Amérique choisira peut-être un nouveau président après un mandat désastreux de Donald Trump. Un mandat décrié, discuté, et analysé en direct que ce soit aux USA ou ailleurs, pour ses scandales multiples, qui avaient commencé bien avant sa prise de pouvoir.

C’est dans ce contexte que Showtime propose la bande annonce de The Comey Rule. Une adaptation des mémoires de James Comey en minisérie de deux épisodes, l’ancien directeur du FBI qui avait collaboré avec Donald Trump, notamment suite au scandale des emails d’Hilary Clinton.

Avec un Trump incarné par Brendan Gleeson méconnaissable et plus que convainquant et un casting de choix, puisque Jeff Daniels incarnera James Comey, la série sera comme le décrit le site Indiewire, une plongée immersive derrière les gros titres pour un compte rendu des turbulents évènements survenus aux alentours des élections présidentielles de 2016 et ses retombées, qui ont divisé une nation.

La série sera axée essentiellement sur les deux hommes aux éthiques parallèle et les enjeux de la présidentielle.

La bande annonce de The Comey Rule est à découvrir ci-dessous. Les deux épisodes de cette mini-série seront diffusées sur la chaîne américaine le 27 et 28 septembre prochain. On ne sait pas quand cette dernière arrivera sur les écrans français.

The Comey Rule : Bande annonce

Crédit photo : ©Showtime