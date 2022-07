She-Hulk Avocate : Jennifer Walters et Matt Murdock sont « les meilleurs amis »

Tatiana Maslany, la star de She-Hulk Avocate, dit que Jennifer Walters et Matt Murdock sont les meilleurs amis.

La série She-Hulk Avocate de Marvel s’annonce comme une comédie d’action à part par rapport aux autres séries du MCU. La bande-annonce dévoilée au Comic Con confirme que ce sera bien une comédie et elle semble aussi confirmer la présence d’un personnage adoré des fans de Marvel : Matt Murdock alias Daredevil (Charlie Cox).

A la fin du trailer, on peut apercevoir une silhouette familière et tout porte à croire qu’il s’agit de Daredevil le super-héros non-voyant de Marvel qui fait son entrée officielle dans le MCU et qui aura bientôt une nouvelle série.

Selon Tatiana Maslany, qui incarne le rôle titre de She-Hulk, Jennifer Walters et Matt Murdock sont les meilleurs amis : « Nous sommes les meilleurs amis », a déclaré Maslany à MTV News. « Meilleurs potes ! » Est-elle sérieuse ou dit-elle cela en rigolant ?

Si Matt Murdock est bien présent dans la série, il sera intéressant de voir sa dynamique avec sa collègue avocate Jennifer Walters, qu’elle soit en version « normale » ou en She-Hulk. Ces deux personnages ont pas mal en commun, c’est donc la parfaite opportunité pour réintroduire Murdock après la série de Netflix.

Dans une interview à Comic Book, la scénariste Jessica Gao confie : « Eh bien évidemment, ce que Jen a en commun avec Matt Murdock, c’est qu’ils sont tous les deux des avocats mais aussi, de manière unique, ce sont tous les deux des avocats qui se trouvent être des super-héros, donc ils ont cela en commun. »

Elle a également parlé de la présence de Wong qu’on peut voir dans le trailer : « Wong est un personnage qui a existé dans le MCU et connaît son cousin. C’est la chose à propos de Jen, c’est qu’elle, contrairement à tous les autres dont nous explorons l’histoire d’origine, c’est quelqu’un qui a déjà quelque chose comme ça dans sa famille. Il est donc concevable qu’elle ait déjà dû écouter et gérer tout cela en tant que membre tiers de la famille pendant des années. »

En effet, Jen est la cousine de Bruce Banner et la bande-annonce a montré qu’il sera comme un mentor pour elle, l’aidant à canaliser sa force.

La série mettra en vedette Tatiana Maslany (Orphan Black) en tant que l’avocate Jennifer Walters qui se trouve être la cousine de Bruce Banner (Mark Ruffalo). Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se transforme, Jennifer conserve la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et surtout, elle contrôle ses émotions.

Avec Maslany, Gonzaga et Ruffalo, la série devrait mettre en vedette Jameela Jamil (The Good Place), Tim Roth (Lie to Me), Renée Elise Goldsberry (Girls5Eva) et Josh Segarra (Arrow).

Jessica Gao (Rick et Morty) est la showrunner tandis que Kat Coiro ((It’s Always Sunny in Philadelphia) est à la réalisation de la série.

She-Hulk démarre le 17 aout sur Disney+.

Source : Comic Book / Crédit © Disney+