Tenet : Nouveau rebondissement avec une sortie en Août probable en Europe

Le très attendu Tenet pourrait au final bien sortir finalement cet été en France, bien qu’il ait été repoussé encore aux USA.

Nouveau rebondissement vis-à-vis de la sortie du prochain long métrage de Christopher Nolan. Le magazine Variety annonce que Tenet pourrait finalement sortir en Angleterre, en France et en Espagne entre le 26 et le 28 août, alors qu’on avait annoncé il y 4 jours que le films serait repoussé à nouveau sans date arrêtée, à l’image de Mulan, Sans un bruit 2 ou TopGun Maverick

« Des exploitants de salles anglaises, françaises et espagnoles ont été contactés pour se préparer à une sortie le 27, 27 ou 28 août » annonce Variety dans son article, bien que la situation sanitaire de chacun des pays cités puisse évoluer d’ici cette date forçant ainsi les studios Warner à reporter Tenet jusqu’à ce que la situation sanitaire le permette. L’Asie serait aussi concernée par cette sortie avant les USA, bien que rien ne soit garanti pour le moment.

Warner a également annoncé qu’ils repoussaient la sortie de The Conjuring 3 au 4 juin 2021. Wonder Woman 1984 et Dune restent prévus pour le 30 septembre et le 23 décembre, respectivement, bien que les autres studios aient d’ores et déjà annoncé leur sorties de l’automne repoussée en 2021.

En attendant de savoir si Tenet arrivera finalement dans les salles un jour, puisque Nolan se refuse à une sortie digitale car son film a été conceptualisé pour un grand écran, voici le synopsis du film énigmatique du réalisateur d’Inception et Interstellar.

L’histoire suit John David Washington qui campe le protagoniste de Tenet. Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…

Aux côtés de John David on trouve Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine et Kenneth Branagh.

Crédit photo ©Warner Bros / Source : Variety