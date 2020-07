Rick et Morty saison 5 : Un nouvel ennemi pour Rick et Morty (extrait)

Découvrez les premières images de la saison 5 de Rick et Morty, avec un extrait de 3 minutes qui introduit un antagoniste inédit pour nos héros déjantés !

Comic Con de San Diego cette année, c’est à la maison, en virtuel et en visioconférences gratuites partout dans le monde avec le [email protected]

L’occasion d’annonces diverses et variées concernant les séries et le cinéma, car même en pleine pandémie, le SDCC reste une plate-forme incontournable de communication pour les studios et autres diffuseurs.

A l’occasion d’un panel consacré à Adult Swim, et plus particulièrement Rick et Morty, le créateur et producteur Dan Harmon a offert un « first look » de la prochaine saison de la série, histoire de mettre les fans en haleine en attendant que la saison 5 finissent sa production, bien évidemment elle aussi ralentie suite à la crise sanitaire.

Et si le plus grand ennemi de Rick et Morty n’était nul autre qu’Aquaman ? Ou tout du moins un ersatz d’Aquaman ? Et bien c’est bien ce que ces premières images de la saison 5 de Rick et Morty nous montrent. Jugez plutôt :

Un extrait de 2 minutes 30 qui met en haleine et promet des intrigues encore plus folles grâce à ce Mr Nimbus. Le créateur de la série a confirmé lors de ce panels que les scénaristes avaient terminé d’écrire la saison 5, et que les voix ont bien été enregistré. Reste l’animation à finaliser.

Le créateur a d’ailleurs confirmé aussi que son équipe est déjà en train d’écrire la saison 6 de Rick et Morty. Saison 6 qui pourrait bien marquer un crossover phénoménal avec la série BoJack Horseman. Ça donne envie !

Crédit photos : ©Warner / adult swim