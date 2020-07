Lovecraft Country : Cthulhu dans la série évènement d’HBO ?

Un nouveau et ultime trailer a été mis en ligne pour la dernière production originale de HBO, Lovecraft Contry en août sur OCS. Un trailer dans lequel une créature mythique de la pop culture semble apparaître…

HBO a dévoilé une ultime bande-annonce pour la série Lovecraft Country produite par Jordan Peele. Comme on peut le voir, les personnages noirs de la série vont croiser des monstres surnaturels mais ils vont aussi faire face à des policiers blancs racistes alors que les Etats du Sud pratique toujours les Jim Crow Laws depuis l’abolition de l’esclavage, à savoir la ségrégation. Un trailer beaucoup plus explicite sur l’intrigue de la série et la quête du héros, qui pourrait bien être un nouveau chef d’œuvre de la chaine cablée américaine.

Lovecraft Country se déroule dans l’Amérique raciste et ségrégationniste des années 1950, la série suit Atticus Freeman (Jonathan Majors), un jeune homme qui embarque avec son amie Letitia (Jurnee Smollett-Bell) et son oncle George (Courtney B. Vance) dans un road trip à la recherche de son père disparu (Michael Kenneth Williams). Sur la route, ils rencontrent des monstres fantastiques, ainsi que des monstres bien réels…

Dans cette nouvelle bande annonce finale, on peut presque même voir Cthulhu, la créature mythique associée à Lovecraft, créature mystique emblématique de la culture populaire.

Lovecraft Contry semble rejoindre l’autre monstre de HBO, Watchmen, dans sa thématique autour de l’assimilation des noirs aux Etats Unis, et les répercussions liées à l’esclavages et les Jim crow Laws. Une série fantastique qui s’annonce profonde et importante notamment aujourd’hui alors que les mouvements Black Lives Matter reprennent de l’ampleur et sont plus que nécessaire dans une Amérique plus divisée que jamais sur la question raciale.

Lovecraft Country est une série produite par Misha Green, également showrunneuse, J.J. Abrams, Jordan Peele, Bill Carraro, Yann Demande (réalisateur de l’épisode 1), Daniel Sackheim (réalisateur des épisodes 2 et 3) et David Knoller (producteur de l’épisode 1) ; d’après le roman de Matt Ruff.

Inspirée du roman éponyme de Matt Ruff, la nouvelle série dramatique de HBO Lovecraft Country débutera dès le 17 août à 21h en exclusivité sur OCS en US+24 et à la demande sur OCS Go.

Lovecraft Country : Bande Annonce VOST

Crédit photos : ©HBO