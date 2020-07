Invincible : La Famille The Walking Dead réunie pour la nouvelle série de Kirkman

Des membres de The Walking Dead rejoignent le casting de la nouvelle série animée de Robert Kirkman sur Amazon Prime video

A l’occasion des panels dédiés à ses séries The Walking Dead et Fear The Walking Dead, Robert Krikman a annoncé une nouvelle adaptation d’un de ses comics en série : Invincible.

Une adaptation animée d’un autre comics à succès du showrunner de The Walking Dead, loin des zombies et autres intrigues post-apocalyptique.

Avec Invincible, on revient aux comics de super-héros, puisque le comics, écrit par Kirman et illustré par Tony Moore et Charlie Adlard est une histoire de superhéos familiale très inspirée par la Justice League de DC.

Invincible racontera l’histoire de Mark Grayson, un ado comme tous ceux de son âge… ou presque. Il va au lycée, adore les filles (sans les comprendre) et passe le plus clair de son temps avec ses potes. La seule différence entre lui et les autres tient au fait que son père est le super-héros le plus puissant de tous les temps… et que lui-même semble avoir hérité des mêmes pouvoirs.

Les fans de The Walking Dead (tout du moins les amateurs de VO) seront ravis d’ailleurs de savoir que les voix de leurs personnages seront au casting de cette série animée produite exclusivement pour Amazon Prime Video.

En effet, on retrouvera dans Invincible, Khary Payton (Ezekiel) qui sera la voix de Black Samson, Sonequa Martin-Green (Sasha) celle de Green Ghost, Lauren Cohan (Maggie) War Woman, Chad Coleman (Tyreese) Martian Man, Michael Cudlitz (Abraham) Red Rush, Lennie James (Morgan) Darkwing, and Ross Marquand (Aaron) Immortal & Aquarius.

Zachary Quinto, Seth Rogen, Zazie Beetz, Mark Hamill, Andrew Rannells, Walton Goggins, Gillian Jacobs, et Jason Mantzoukas offriront aussi leur voix pour Invincible.

Invincible, prévue à l’origine en 2020 sur Amazon Prime Video n’a pour le moment aucune date de mise en ligne d’arrêtée.

