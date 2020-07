Helstrom : Premier teaser de la série d’horreur de Marvel

Découvrez le premier teaser de Helstrom, la série d’horreur de Marvel dévoilé au Comic Con @Home.

Hulu a dévoilé un premier teaser pour Helstrom durant le Comic Con @Home et le moins qu’on puisse dire, c’est que n’est clairement pas votre série typique Marvel. Il s’agit là de la première série d’horreur de Marvel.

La série suit Daimon (Tom Austen de The Royals) et Ana (Sydney Lemmon de Succession) Helstrom, le fils et la fille d’un puissant tueur en série. Daimon est professeur d’éthique et Ana dirige une maison de vente aux enchères prospère; cependant, tous deux chassent également les démons.

Dans les comics, Daimon et Ana sont des demi-démons connus respectivement sous le nom de Fils de Satan et Satana. La bande-annonce effrayante montre que leur mère Victoria (Elizabeth Marvel de Homeland), qui est institutionnalisée, est peut-être responsable de l’un des monstres que le duo chasse.

Durant le panel, showrunner Paul Zbyszewski (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.) a expliqué que c’était une histoire de famille : « C’est une histoire de famille, pas seulement Daimon, Ana et leur maman. Il s’agit d’une famille élargie. Il s’agit de la famille avec laquelle nous sommes nés, puis de la famille que nous créons », a-t-il déclaré.

« C’est une histoire d’inné contre acquis. Il s’agit de ce dont nous sommes nés génétiquement, dont nous héritons et que nous emportons avec nous parce que nous devons le faire. Et c’est une question d’environnement. Il s’agit de la façon dont nous avons été élevés, de qui nous a élevés, des valeurs qui nous sont imprégnées en vieillissant, et cela affecte notre capacité à juger le bien du mal, et notre moralité. »

Helstrom a été commandée en mai 2019 avec Ghost Rider. Les deux séries étaient censées lancer une collection de séries de super-héros axées sur la terreur appelée « Adventures in Fear ». Malheureusement, cela ne s’est pas produit car Hulu a annoncé qu’il n’allait pas plus loin avec Ghost Rider en septembre dernier.

Avec Agents of S.H.I.E.L.D. qui se termine en août, Helstrom semble être la dernière série de l’ère de Marvel Television dirigée par Jeph Loeb, qui était également responsable de Marvel’s Runaways et des séries Marvel-Netflix. En décembre dernier, Marvel Television a été intégré à Marvel Studios, supervisée par l’architecte du MCU Kevin Feige.

Helstrom sera lancée le 16 octobre sur Hulu.

Helstrom – Teaser

Helstrom – Panel Comic Con @Home