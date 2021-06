Star Wars The Bad Batch : Teaser de la mi-saison dévoilé pour la série

Découvrez un aperçu de la série animée Star Wars The Bad Batch pour célébrer la mi-saison.

Lucasfilm et Disney+ ont dévoilé un teaser pour la mi-saison de Star Wars The Bad Batch, qui offre un aperçu de ce que la série d’animation réserve pour la suite.

La série d’animation, Star Wars : The Bad Batch raconte comment l’escouade Bad Batch – une troupe d’élite de clones expérimentaux génétiquement différente de ceux constituant la grande armée de la République – trouve ses marques dans une galaxie en pleine transformation à l’issue de la Guerre des Clones.

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS: enquêtes spéciales) et Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) en sont les producteurs délégués. Josh Rimes (Star Wars Resistance) en est le producteur, Brad Rau le réalisateur en chef et Jennifer Corbett la scénariste en chef.

De nouveaux épisodes de la série animée Lucasfilm sont à découvrir tous les vendredis en exclusivité sur Disney+.

Star Wars Bad Batch – Teaser mi-saison