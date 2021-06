Halloween Kills : Michael Myers est de retour (trailer et affiche)

Nouveau trailer pour le film Halloween Kills avec le retour de Michael Myers qui continue son massacre.

Michael Myers est de retour, mais Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) est déterminée à s’assurer que le monstre d’Halloween tue pour la dernière fois. « Le mal meurt ce soir », dit-elle dans la nouvelle bande-annonce de Halloween Kills, récemment dévoilée par Universal.

Dans le film Halloween sortie en 2018, Laurie, sa fille Karen (Judy Greer) et sa petite-fille Allyson (Andi Matichak) ont laissé le maniaque masqué en cage et brûlant dans le sous-sol. Laurie fut transportée d’urgence à l’hôpital avec des blessures mortelles, croyant qu’elle a finalement tué son bourreau de toujours.

Mais lorsque Michael parvient à se libérer, son bain de sang rituel reprend. Alors que Laurie combat sa douleur et se prépare à se défendre contre lui, elle inspire tout Haddonfield à se lever à ses côtés pour mettre enfin un terme à leur monstre imparable. Les femmes Strode rejoignent un groupe d’autres survivants du premier massacre de Michael qui décident de prendre les choses en main, formant une foule de justiciers qui entreprend de traquer Michael, une bonne fois pour toutes.

Au casting de Halloween Kills, on trouve aussi Will Patton en tant qu’officier Frank Hawkins, Thomas Mann (Kong: Skull Island) et Anthony Michael Hall (The Dark Knight). Kyle Richards (Real Housewives of Beverly Hills) qui reprend son rôle de Lindsey du film original Halloween 1978, peut également être vue dans la bande-annonce.

Halloween Kills est écrit par Scott Teems, Danny McBride et David Gordon Green, basé sur des personnages créés par John Carpenter et Debra Hill. Le film est réalisé par Green et produit par Malek Akkad, Jason Blum et Bill Block. Il est produit par Carpenter, Curtis, McBride, Green et Ryan Freimann.

Halloween Kills sort en salles le 20 octobre 2021.

Halloween Kills – Bande-annonce