The Boys saison 2 : Réunion du casting pour annoncer la date

Erik Kripke annonce une réunion du casting de The Boys pour dévoiler la date de lancement de la saison 2.

L’attente est presque terminée pour savoir quand sera lancée la saison 2 de The Boys. Le showrunner Erik Kripke a annoncé qu’une réunion spéciale du casting se tiendra ce vendredi pour dévoiler la date ainsi que d’autres informations sur la saison 2 et des images.

Cette réunion sera présentée par Patton Oswalt qui a rejoint la série pour la deuxième saison.

IT BEGINS, FUCKERS. Tune in to @TheBoysTV FRIDAY, 2pm ET, 11am PT for a reunion hosted by @pattonoswalt!!

The cast talks Season 2 secrets! Show Season 2 clips! Say « cunt » a lot! AND ANNOUNCE THE SEASON 2 PREMIERE DATE! #TheBoys #TheBoysTV #SPNFamilyhttps://t.co/kfJYlm8wLF

— Eric Kripke (@therealKripke) June 24, 2020