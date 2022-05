The Boys : D’autres concepts de spin-offs sont en considération

Eric Kripke dit que d’autres concepts de spin-offs sont en considération, mais ne veut pas précipiter les choses.

En tant que franchise, l’univers The Boys sur Amazon Prime Video propose déjà trois séries interconnectées : la série principale, l’anthologie animée Les Diaboliques et une série en live action sur une école de super-héros actuellement en production. Mais Eric Kripke, l’un des architectes de cet univers télévisuel en expansion, dit que d’autres séries pourraient arriver. Cependant, il n’est pas presser et espère construire les choses lentement.

Dans une interview à EW, Kripke a confié : « Nous avons d’autres scripts [pour des séries] dont nous sommes à divers stades de discussion. » Mais il précise : « Je ne pense pas que nous allons nous précipiter. Je pense que nous voulons le construire lentement. »

Cela dépend de la façon dont les gens reçoivent la nouvelle série spin-off en live-action. La production de la série (pour le moment sans titre) a commencé en mai. Elle se déroule dans l’univers de The Boys dans une université pour super-héros dirigée par Vought International, la société cupide qui a transformé les super-héros en une industrie multi-millionnaire, puis en a fait un monopole. Ces jeunes super-héros s’entraînent tous – et se font concurrence – pour un contrat lucratif pour protéger une grande ville des États-Unis.

« Si la série universitaire fonctionne, alors il y a peut-être un appétit pour plus [de spin-offs] », a déclaré Kripke. « Mais je pense que nous ne sommes pas pressés car cela ne fonctionne que si chaque série est totalement différente de l’autre, et nous maintenons le même niveau de qualité que The Boys. Sinon, à quoi ça sert de le faire ? Nous essayons vraiment de ne pas être des salauds de vendus. Nous essayons vraiment de nous assurer que chaque série ou chaque idée soit quelque chose que nous voulons juste faire par nous-mêmes, que The Boys soit connecté à ça ou pas. »

Kripke, qui a précédemment décrit la nouvelle série d’action en direct comme l’une des séries universitaires les plus authentiques à la télévision et que les super-héros ne sont qu’un prétexte.

La saison 1 des Diaboliques, quant à elle, a mis en lumière huit épisodes de 12 à 15 minutes réalisés dans différents styles d’animation par huit équipes de créateurs. Certains racontaient des histoires liées à la série principale The Boys et d’autres ressemblaient davantage à des histoires uniques et autonomes. Une deuxième saison des Diaboliques n’a pas été annoncée, mais Kripke en espère en faire plus.

La saison 3 de The Boys arrive le 3 juin sur Amazon Prime Video.

Source : EW / Crédit ©Amazon