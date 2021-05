Game of Thrones : Hannah Waddingham dit avoir été torturée pendant 10 heures sur le tournage

Hannah Waddingham dit qu’elle a été waterbordée pendant 10 heures pour filmer la scène de torture de Game of Thrones.

Jouer dans Game of Thrones n’a jamais été facile pour les acteurs et actrices et l’une des actrices a récemment partagé une expérience traumatisante qui s’est déroulée durant le tournage. Hannah Waddingham (Sex Education, Ted Lasso), qui a incarné Septa Unella dans les saisons 5 et 6 de Game of Thrones, a vécu un moment difficile sur le tournage.

Dans Ladies Night de Collider, l’actrice a confié avoir été torturée par noyade (waterboard) pendant 10 heures. Waddingham a déclaré que la scène originale était censée être encore plus tortueuse, Unella étant violée par Gregor Clegane, alias la Montagne (Hafþór Júlíus Björnsson).

« Je pense qu’ils avaient eu tellement de plaintes au sujet du viol de Sansa [Sophie Turner] qu’ils ont choisi de ne pas le faire », a-t-elle déclaré. « Aussi incroyable que ça puisse paraitre, ils l’ont changé à la dernière minute. Je pense qu’ils l’ont changé quand j’étais en vol vers Belfast parce que tout à coup, j’ai reçu ces nouvelles feuilles qui disaient que j’aurais besoin d’un haut de combinaison. Je pensais qu’ils avaient envoyé les mauvaises feuilles de scénarios. »

Elle ajoute que quand elle est arrivée, il lui ont dit « Oh, ce sera du waterboarding à la place ». Elle ne pensait pas qu’ils allait vraiment la torturée de cette façon mais ils lui ont dit « oui, c’est le cas. »

Waddingham a déclaré qu’elle était attachée à la table en bois dans la scène avec « des vraies grandes sangles » pendant des heures alors que Cersei (Lena Headey) lui versait du vin sur le visage. « A part l’accouchement, [c’était] certainement le pire jour de ma vie », a-t-elle déclaré. « Lena était mal à l’aise de me verser du liquide sur le visage pendant tout ce temps, et j’étais hors de moi. Mais dans ces moments-là, tu te dis : ‘Sers-tu l’histoire et tu continues ?’ Ou est-ce que tu t’en vas en disant : « J’ai pas signé pour ça. » ? »

Elle confie aussi que quand le réalisateur Miguel Sapochnik lui a demandé si elle allait bien, elle à répondu « pas vraiment ». Et quand il a pointé le fait que le waterboard était réel, elle lui a dit : « Ouais, tu n’as pas besoin de me dire ça ! »

Des traces du traumatisme

Waddingham n’est pas sortie intacte de cette expérience traumatisante. En rentrant à son hôtel, elle avait des bleus comme si on l’avait attaquée et sur le long terme, cela a laissé des traces : « Cela m’a définitivement rendue claustrophobe autour de l’eau », a-t-elle déclaré. « C’est beaucoup de se faire waterboardée pendant 10 heures – et ensuite, seulement une minute et 37 secondes ont été utilisés à l’écran. »

Waddingham était animée par le désir d’authenticité des créateurs et sa confiance dans l’équipe de production. « Je ne voulais pas que la sangle soit serrée autour de mon cou, mais comme ils l’ont souligné si la caméra peut te voir lever la tête pour te sauver, ce n’est pas authentique », a-t-elle déclaré.

« Comme l’a souligné [le co-créateur de GOT] Dan Weiss, il est venu et a dit :« Écoute, dans le script, il est dit que Cersei vide le reste de son verre de vin rouge pour réveiller Unella. Les gens ne vont pas penser que c’est suffisant. Ce n’est pas assez de rétribution pour Cersei (…) La seule chose que je n’arrêtais pas de penser était que la production ne me laissera pas mourir, alors j’ai continuez à être mal à l’aise. »

Ni HBO ni les créateurs de Game of Thrones n’ont commenté les dires de l’actrice.

Source : Collider / Crédit ©HBO