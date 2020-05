Sex Education saison 3 : Netflix espère commencer le tournage au mois d’août

Le tournage de la saison 3 de Sex Education pourrait commencer au mois d’août.

Alors que le monde du divertissement n’est pas encore déconfiné, Netflix espère remettre ses séries et émissions britanniques en production le plus vite possible. Selon Deadline, la plateforme envidage de un début de tournage pour le mois pour sa série populaire Sex Education. Evidemment, pour l’instant, rien n’est actuellement figé dans le temps.

Le tournage de la saison 3 de Sex Education aurait dû reprendre ce mois-ci mais les mesures sanitaires à cause du coronavirus a forcé la production à repousser le démarrage. Le mois d’août est la dernière limite pour la série d’entrer en production car elle dépend des longues journées d’été britannique, et le soleil est une partie importante de son brillant à l’écran.

Cela signifie que Netflix et le producteur Eleven devront prendre une décision finale sur les plans de tournage le mois prochain, étant donné que la série nécessite au moins 10 semaines de préparation.

De par sa nature même, Sex Education requiert de l’intimité entre les membres du casting, ce qui posera clairement des défis en termes d’application des règles de distanciation sociale de deux mètres imposées par le gouvernement britannique. Cela signifie que la créatrice Laurie Nunn va peut-être devoir réécrire les scripts.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix