John Wick 4 : Première affiche promo révélée au CinemaCon

Une première affiche pour John Wick 4 a été révélée à l’occasion du CinemaCon.

Bien que la date de sortie de John Wick 4 soit repoussée à l’année prochaine, Lionsgate a officiellement commencé à promouvoir le film. Avec le lancement de CinemaCon à Las Vegas cette semaine, la première affiche promotionnelle du film a été mise en place pour que les exposants puissent y jeter un coup d’œil.

Mettant en lumière l’assassin titulaire incarné par Keanu Reeve, l’affiche montre John Wick pointer son arme sur une menace hors affiche. Pour l’instant, cette affiche n’a été mise en ligne officiellement, c’est une photo de l’affiche prise sur place. On notera aussi que pour l’instant, le film n’a pas de sous-titre, c’est simplement John Wick: Chapter 4.

