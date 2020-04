Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8 : Nouvelles dates de sortie

Paramount Pictures repousse les dates de sortie de Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8.

Les studios Paramount Pictures ont annoncés que Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8. Les films qui mettent en vedette Tom Cruise rencontrent des retards de production comme la grande majorité des films hollywoodiens.

Le tournage de Mission Impossible 7 se déroulait en Italie, un des premiers pays européens fortement touchés par le COVID-19, quand il a été interrompu. Pour le moment, on ne sait pas si la production reprendra en Italie.

Mission Impossible 7 était prévu pour une sortie en juillet 2021, il sortira finalement en novembre 2021. Quant à Mission Impossible 8, le film sortira le 4 novembre 2022 au lieu du mois d’août 2022.

Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames et Henry Czerny qui seront de retour. Parmi les nouveaux on trouve Shea Whigham (Joker) et Pom Klementieff (Les Gardiens de la Galaxie 2).

Christopher McQuarrie, qui a réalisé Rogue Nation et Fallout, reviendra aux commandes des deux suites. Au total, la franchise d’action a accumulé 3,5 milliards de dollars dans le monde.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount