Dexter Resurrection : Jimmy Smits et John Lithgow reprennent leurs rôles cultes

Jimmy Smits et John Lithgow sont officiellement annoncés de retour dans Dexter Resurrection.

Les lauréats des Emmy John Lithgow (Conclave, The Old Man) et Jimmy Smits (East New York, Sons of Anarchy) devraient respectivement reprendre leurs rôles d’Arthur Miller alias Trinity Killer et Miguel Prado, dans la série originale Showtime Dexter : Resurrection. Ils sont deux des antagonistes les plus notoires de la série originale.

Pour avoir joué le diabolique Trinity Killer, Lithgow a reçu un Emmy Award, un Critics’ Choice Award, un SAG Award ainsi qu’une nomination aux Golden Globes. Quant à Smits, il a reçu une nomination aux Emmy Awards pour son interprétation de Miguel Prado dans la saison 3, l’assistant du procureur déterminé à se venger.

Le sous-titre de la nouvelle série étant Resurrection, les fans de l’univers « Dexter » ne seront pas surpris de la nouvelle des retours de personnes décédées. On rappelle que Lithgow est est apparu dans des scènes de flashback de la série limitée Dexter : New Blood. Pour sa part, il s’agit du premier retour de Smits dans la franchise après la mort de son personnage, cependant, un jeune Miguel Prado est furtivement apparu dans Dexter Les Origines, joué par Nick Santucci.

Toujours gérée par Clyde Phillips et portée par Michael C. Hall, qui revient dans le rôle du tueur en série titulaire, le casting comprend également les retours de David Zayas dans le rôle de l’inspecteur Angel Batista, Jack Alcott dans le rôle du fils de Dexter, Harrison Morgan, et James Remar dans le rôle du père de Dexter, Harry Morgan. David Magidoff de New Blood reprendra le personnage de « Teddy Reed » du service de police d’Iron Lake.

Les nouveaux ajouts incluent également Uma Thurman dans le rôle de Charley, Peter Dinklage dans le rôle de Leon Prater, Ntare Guma Mbaho Mwine dans le rôle de Blessing Kamara, Kadia Saraf dans le rôle du détective Claudette Wallace, Dominic Fumusa dans le rôle de l’inspecteur Melvin Oliva et Emilia Suárez dans le rôle d’Elsa Rivera, Neil Patrick Harris dans le rôle de Lowell, Krysten Ritter dans le rôle de Mia Lapierre, Eric Stonestreet dans le rôle d’Al et David Dastmalchian dans le rôle de Gareth.

Les premiers instants de la série Les Origines ont confirmé que Dexter n’était pas mort à la fin de New Blood, mais il était dans une condition critique. Pour le moment, on ne sait pas si Dexter Les Origines, portée par Patrick Gibson et Christian Slater aura une suite.

Dexter Resurrection est actuellement en production à New York, depuis le mois de janvier. En attendant de voir cette résurrection, la série originale Dexter et sa préquelle Les Origines et sa suite New Blood, sont à voir sur MyCanal.

