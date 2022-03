Grey’s Anatomy saison 18 : Une offre que Meredith ne peut pas refuser ? (Spoilers et promo)

Meredith va-t-elle quitter le Grey Sloan Memorial dans Grey’s Anatomy ? Et une opération délicate pour Maggie et Winston. Spoilers et promo.

Le nouvel épisode de Grey’s Anatomy a vu les médecins de Seattle faire face à un serpent géant qui a failli tuer un patient mais la grande question était surtout de savoir si Meredith va quitter Grey Sloan.

Bien que le Dr David Hamilton n’ait pas dit à Meredith qu’il allait lui faire une offre qu’elle ne pouvait pas refuser, c’est un peu exactement ce qu’il a fait dans l’épisode de jeudi de Grey’s Anatomy. David l’a un peu mise au pied du mur en faisant une offre en public, devant le staff de l’hôpital.

David a compris qu’elle se sentait prise en embuscade par son offre d’emploi publique, il l’a néanmoins tentée avec le budget tout juste approuvé du Grey Center et le salaire qui pourrait être le sien. Quand elle se retrouve seule avec Nick, Mer lui dit qu’elle n’était pas ingrate pour l’offre, mais que ça compliquait les choses. Elle n’avait pas réalisé que les millions que David offrait pouvaient aider les recherches de Nick.

Mais quitterait-elle vraiment le Grey Sloan Memorial pour déménager dans le Minnesota, rejoindre son équipe et devenir sérieuse avec Nick ? La promo de la semaine prochaine montre Meredith parler à Zola et lui dire qu’il est possible que la famille déménage dans le Minnesota. Il semble qu’il n’a pas encore pris sa décision mais elle y songe sérieusement. Evidemment, elle ne quitte pas la série puisqu’Ellen Pompeo a resigné pour la saison prochaine.

Ailleurs, Maggie et Winston feront apparemment fasse à un cas compliqué. Une de leur jeune patiente pourrait mourir durant une opération du cœur très risquée et terrifiante. Est-ce que le couple de chirurgiens ira jusqu’au bout et sauvera la jeune fille ?

Dans le même épisode, les tensions au Grey Sloan Memorial augmenteront alors que les effets de la pénurie de médecins commencent à se faire sentir.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 18 – Promo 18×14 Road Trip