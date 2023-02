The Umbrella Academy saison 4 : Nick Offerman, Megan Mullally et David Cross au casting

Nick Offerman, Megan Mullally et David Cross rejoignent la quatrième et dernière saison de The Umbrella Academy.

Nick Offerman, Megan Mullally et David Cross, trois acteurs connus pour être principalement des acteurs comiques, débarquent dans la quatrième et dernière saison de The Umbrella Academy.

Véritable couple dans la vie, Nick Offerman (qui a récemment brillé dans un nouveau registre dans The Last of Us) Megan Mullally (Will & Grace, Party Down), joueront les docteurs Gene et Jean Thibedeau, « un couple marié de professeurs d’université du Nouveau-Mexique qui portent des chaussures sensibles et souffrent du cas le plus extrême de déjà-vu que cette chronologie ait jamais vu », selon la description officielle.

David Cross (Arrested Development) jouera Sy Grossman, « un propriétaire d’entreprise timide et un homme de famille qui cherche désespérément à renouer avec sa fille séparée, qui ne reculera devant rien pour la récupérer ».

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore seront de retour pour la dernière saison. Le créateur de la série, Steve Blackman, sera également de retour en tant que showrunner et producteur exécutif.

En août dernier, Netflix a annoncé que la saison 4 de The Umbrella Academy, actuellement en tournage à Toronto, serait la dernière. « Je suis tellement excité que les fans incroyablement fidèles de The Umbrella Academy pourront vivre la fin appropriée du voyage des frères et sœurs Hargreeves que nous avons commencé il y a cinq ans », a déclaré Blackman dans un communiqué. « Mais avant d’arriver à cette conclusion, nous avons une histoire incroyable à venir pour la saison 4, une histoire qui aura les fans sur le bord de leur siège jusqu’aux dernières minutes. »

En attendant la saison 4 de The Umbrella Academy, les trois premières sont disponibles sur Netflix.

