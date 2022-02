How I Met Your Father : Nouvelle date, bande-annonce et affiche françaises

La série How I Met Your Father s’offre une nouvelle date de diffusion sur Disney+, une bande-annonce et une affiche françaises.

Précédemment, il a été annoncé que la série How I Met Your Father arriverait le 9 mars sur Disney+. Finalement, elle arrivera sur la plateforme dès le 11 mai prochain pour les téléspectateurs français. Pour l’occasion, Disney+ dévoile la bande-annonce et l’affiche françaises de la nouvelle série originale How I Met Your Father.

Dans un futur proche, Sophie (Hilary Duff) raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. Un récit qui nous catapulte dans le New York d’aujourd’hui où Sophie et son groupe d’amis très unis – composé de Jesse, Charlie, Ellen, Valentina et Sid – sont en train de découvrir qui ils sont vraiment, ce qu’ils attendent de la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options quasi infinies.

How I Met Your Father est scénarisée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, qui en sont également les producteurs exécutifs aux côtés de Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman et Adam Londy. Hillary Duff est la productrice de cette série produite par 20th Television.

Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma sont les têtes d’affiche de cette comédie dérivée de « How I Met Your Mother » (dont l’intégralité des épisodes est disponible sur Disney+) avec la participation de vedettes récurrentes telles que Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes et Josh Peck.

Rendez-vous le 11 mai sur Disney pour How I Met Your Father.

How I Met Your Father saison 1 – Bande-annonce VF

How I Met Your Father saison 1 – Bande-annonce VOST