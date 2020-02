Venom 2 : Tom Hardy et Woody Harrelson dans les coulisses du tournage (photos)

Découvrez des photos prises dans les coulisses et sur le tournage de Venom 2 avec Tom Hardy et Woody Harrelson.

Le film Venom 2 est actuellement en tournage à San Francisco et le photographe Greg Williams a un accès officiel au plateau pour prendre des photos. On peut ainsi découvrir sur Instagram des clichés en noir et blanc avec Tom Hardy, Woody Harrelson et le réalisateur Andy Serkis dans les coulisses du film.

Hardy a aussi posté des photos sur son compte Instagram.

Ailleurs, des photos moins officielles ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux. On y découvre Woody Harrelson dans la peau de Cletus Kasady alias Carnage.

