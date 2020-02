Mission Impossible 7 : Tournage suspendu en Italie à cause du coronavirus

La production du film Mission Impossible 7 est suspendue en Italie par précaution à cause du coronavirus.

Mission Impossible 7 a dû suspendre son tournage à Venise, en Italie. En effet, la production prend des mesures préventives et a renvoyé les équipes du film chez elles à cause du coronavirus. Le tournage devait s’y tenir durant trois semaines mais l’épidémie fait des dégât dans le nord de l’Italie.

Selon The Hollywood Reporter et Deadline, Tom Cruise n’était pas encore arrivé sur place. Dans un communiqué, la Paramount indique qu’en raison de la décision du gouvernement de fermer des lieux publics, le film alterne ses plans de production et laisse les membres de l’équipe rentrer chez eux.

« Par mesure de grande précaution et pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de notre équipe (…) à la menace de coronavirus, nous modifions le plan de production pour notre tournage de trois semaines à Venise, » lit-on dans le communiqué.

« Pendant cette interruption, nous voulons prendre en compte les préoccupations de l’équipe de tournage et nous permettons à ses membres de rentrer chez eux jusqu’au début de la production, ajoutent les studios. Nous continuerons de surveiller cette situation et de travailler aux côtés des autorités. »

Avec plus de 220 personnes contaminées et sept morts, l’Italie est devenue en 48 heures le pays le plus touché par le coronavirus en Europe. Plusieurs événements, dont le célèbre Carnaval de Venise, ont été annulés.

Mission Impossible: 7 devrait faire ses débuts dans les salles le 23 juillet 2021. On ne sait pas encore dans quelle mesure, le cas échéant, ce retard affectera cette date. Une autre suite est déjà prévue pour le 5 août 2022.

Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames et Henry Czerny qui seront de retour. Parmi les nouveaux on trouve Shea Whigham (Joker) et Pom Klementieff (Les Gardiens de la Galaxie 2).

Christopher McQuarrie, qui a réalisé Rogue Nation et Fallout, reviendra aux commandes des deux suites. Au total, la franchise d’action a accumulé 3,5 milliards de dollars dans le monde.

Source : THR et Deadline / Crédit ©Paramount