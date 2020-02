Doctor Who saison 12 : L’audience décline mais la série n’est pas en danger d’annulation

Malgré les audiences en baisse, la série Doctor Who a encore de beaux jours devant elle.

Depuis quelque temps, les audiences de Doctor Who sont en berne. Comme pointé il y a peu de temps, la série ne cesse de perdre du public depuis la saison 11 mais apparemment, cela ne devrait pas pousser la série vers l’annulation.

Le premier épisode de la saison 12 a attiré 4.9 millions de téléspectateurs, ce qui est 40% de moins que le premier épisode de Jodie Whittaker en Docteur en octobre 2018. Depuis le début de la saison, l’audience est en baisse constante chaque semaine au Royaume-Uni.

Le dernier épisode a réuni 3,7 millions de téléspectateurs devant la BBC et aux Etats-Unis, la série fait une moyenne de 536 000 téléspectateurs sur BBC America. La série a également perdu 40 du public par rapport à la saison 11.

Ce lundi, Piers Wenger, responsable de BBC Drama reste tout de même clair que la série n’ira nulle part pour le moment. Il reste très fier de la série : « J’ai moi-même travaillé sur Doctor Who et je l’ai produite pendant de nombreuses années et je peux honnêtement dire que la série n’a jamais été en meilleure santé sur le plan éditorial », rapporte Wenger lundi lors d’un événement à Londres. «La production n’a jamais été aussi bonne. »

« C’est une série incroyablement importante pour le jeune public, elle est toujours regardée par les familles dans un monde où il y a moins de séries qui ont le pouvoir de faire ça », a-t-il ajouté. « Ce sera toujours une série importante pour nous et nous sommes très loin de vouloir l’annuler. »

La BBC a ainsi encore confiance en la série qui reste un classique de la télévision publique britannique.

Le final de la saison 12 de Doctor Who sera diffusé ce dimanche 1er mars sur la BBC.

Source : TVLine / Crédit ©BBC