Better Call Saul saison 5 : Jimmy McGill laisse sa place à Saul Goodman

Critique du début de la saison 5 de Better Call Saul qui s’annonce dévastatrice mais aussi excellente. Spoilers.

Better Call Saul est enfin de retour. Après presque un an et demi d’absence, la série préquelle de Breaking Bad revient sur AMC et Netflix et frappe un grand coup avec les deux premiers épisodes de la saison 5. Une saison qui dévoile que Jimmy s’efface peu à peu et laisse la place à Saul Goodman. C’est ce que les fans attendaient de voir depuis le début de la série et ils peuvent enfin voir le Saul Goodman qu’on a découvert dans Breaking Bad prendre vie. Un Saul magouilleur et débrouillard mais qui a le chic pour se mettre dans de mauvaises histoires.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, comme à chaque début de saison, les téléspectateurs ont droit à un aperçu du futur en noir et blanc de Jimmy alias Saul alias Gene. La dernière fois qu’on a vu Gene, il avait eu quelques problèmes de santé mais il semble remis sur pied. Dans le futur, soit l’après Breaking Bad, il travaille dans une pâtisserie et tente de faire profil bas.

Mais quand on a été un avocat star au Nouveau Mexique avec sa pub qui passait régulièrement à la télévision, il est difficile de ne pas être reconnu par quelques personnes. Même dans l’Omaha, c’est exactement ce qui arrive. Saul, est reconnu par des habitants d’Albuquerque qui lui demandent de dire sa catchphrase : « Better call Saul ».

Toujours sur ses gardes

Clairement, les hommes qui l’ont reconnu semblent un peu louches. L’un des deux hommes se dit être un simple chauffeur de taxi et dit être fan de Saul, mais son ton est menaçant. Jimmy/Saul panique, il pense s’être fait repérer et il décide d’appeler notre vendeur d’aspirateurs préféré, qui est surtout connu pour donner de nouvelles identités. C’est la dernière apparition à l’écran de Robert Forster dans le rôle d’Ed avant son décès. Saul/Gene décide finalement de rester où il est et de régler le problème sans avoir à se réinventer une nouvelle fois.

Ces scènes dans le futur sont brillantes. Elles ne durent pas très longtemps (ce qui et frustrant) mais elles donnent un aperçu de la vie de Saul après le carnage de la fin de Breaking Bad. Ce flashforward dans le premier épisode de la saison 5 est probablement le plus important de tous parce que Saul est peut-être vraiment sur le point de se faire attraper. C’est un excellent moyen de démarrer la saison et d’indiquer au public que tout peut arriver, il est sur ses gardes plus que jamais et la tension est présente. Ces scènes futures rappellent que Saul est constamment en danger et respire à peine.

Jimmy devient Saul

A la fin de la saison précédente, Jimmy a récupéré sa licence et il peut désormais exercer son métier d’avocat. Pour mettre le passé derrière lui et ne plus être dans l’ombre de son frère Chuck, il décide de changer son nom et devient officiellement Jimmy « Saul Goodman » McGill. Il exerce désormais officiellement sous le nom de Saul Goodman ce qui désespère Kim qui voit l’homme qu’elle aime se transformer en quelqu’un d’autre. Mais pour Saul, ce changement lui donne une certaine liberté, il se réinvente, il devient sa propre personne, il est libre de l’emprise de Chuck McGill. Il construit son business et ne recule devant rien.

Si Saul y voit une certaine liberté, Kim n’est vraiment pas rassurée, elle ne peut plus arrêter la transformation du monstre en face d’elle. Clairement, elle est coincée entre l’amour qu’elle lui porte et l’homme qu’il devient et cela lui fait peur. Elle a aussi probablement peur de devenir un peu comme lui parce qu’elle a menti à un client de la même manière que Jimmy l’aurait fait. Rhea Seehorn est toujours impeccable dans le rôle de Kim, subtile mais très parlante à la fois. Elle n’a pas toujours les accolades qu’elle mérite en tant qu’actrice et c’est bien dommage. Ses scènes avec Bob Odenkirk sont superbes.

Les retrouvailles de Saul et Nacho

A la fin de l’épisode 2, les routes de Saul et de Nacho se croisent à nouveau. C’est un moment crucial dans la série puisque les deux hommes n’ont pas partagé une scène ensemble depuis la saison 1. Leur réunion est donc clairement un point tournant majeur de la saison. Le monde de Saul Goodman s’apprête vraiment à être envahi par celui des narcotrafiquants qui se joue en parallèle depuis plusieurs saisons avec Gus (Giancarlo Esposito) et Mike qui commence à le rejoindre.

Cette histoire de drogue (avant que Walter White fasse son entrée) prend forme, elle prend de l’ampleur et elle est plutôt bien orchestrée par les scénaristes. Gus commence vraiment à monter son empire et dévoile son pouvoir. A certains moments, durant les saisons précédentes, on avait parfois l’impression de regarder deux séries en une avec d’un côté Jimmy et les avocats et de l’autres, les narcotrafiquants et autres criminels. Maintenant que la transformation de Saul est quasi complète: les différents mondes de la série se mélangent enfin,.

La collision approche

A mesure que Better Call Saul avance, les années Breaking Bad approchent. La tension est de plus en plus palpable et même si on sait ce qui va éventuellement arriver à Saul dans Breaking Bad, il y a encore pas mal de mystères sur ce qui s’est passé entre temps et en parallèle durant la saison 1 de BB.

Les créateurs Vince Gilligan et Peter Gould n’ont pas fini de nous surprendre. L’écriture est toujours au point et la photographie sublime. Cela vaut vraiment la peine d’être patient en regardant la série parce que ça paie, le résultat est bluffant. C’est une véritable leçon d’écriture et de réalisation.

Cette saison 5 commence très bien, sur un rythme un peu plus accéléré que les saisons précédentes. Jimmy fait enfin ses véritables premiers pas en tant que Saul et cette transformation est fascinante à voir. Certes, il y a encore un peu de Jimmy en Saul mais il est clairement en train de disparaître. C’est tragique mais c’est la beauté de la chose. Cette saison 5, qui est l’avant-dernière, s’annonce parmi les meilleures de la série.

Better Cal Saul, c’est tous les mardis sur Netflix.

Crédit ©AMC/Netflix