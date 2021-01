Thor 4 : Lady Sif est bien de retour dans Love and Thunder

L’interprète du personnage asgard Lady Sif confirme sa présence dans le prochain opus solo de Thor, Love and Thunder

Après des mois de rumeurs et de théories autour des personnages que nous retrouverons dans Thor 4, intitulé Love an Thunder, une nouvelle vient confirmer le retour certain d’un personnage que nous n’avions plus vu dans la franchise depuis un petit moment.

Elle était l’une des des plus proches asgards du super-héros au marteau, et visiblement elle sera bien de retour dans Thor 4 : Love and Thunder. Lady Sif rejoint cette nouvelle aventure du dieu asgard, comme son interprète, Jaimie Alexander, vient de le confirmer sur son compte instagram.

Cette dernière annonce être actuellement en route pour le tournage le film en Australie, accompagné d’un selfie dans un avion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jaimie Alexander (@jaimiealexander)

On n’avait plus vu Lady Sif depuis le second opus solo consacré à Thor et son frère : Dark World. Le personnage avait entretemps fait quelques apparitions dans la série Agents of Shields, avant qu’elle disparaisse du MCU, et surtout de Thor 3 : Ragnarok.

Thor: Love and Thunder devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel. Le film ressemble de plus en plus à une équipe non officielle des Avengers, ou une forme de nouvelle ligue de super-héros issu du MCU inédite.

Dans Thor Love And Thunder, Chris Hemsworth est accompagné de Tessa Thompson qui revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux. Il se dit également que plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie, dont Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan seront présents dans le film et que Matt Damon ferait aussi une apparition.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022. Ce qui est certain, c’est qu’avec une équipe comme cette dernière, et vu son réalisateur, Thor Love and Thunder va être aussi tonitruant et délirant que Thor Ragnarok.

crédit photos : ©Marvel