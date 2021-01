Sans un Bruit 2 : Le film de John Krasinski est encore repoussé

La sortie du film Sans un Bruit 2 est une nouvelle fois repoussée, il sortira à l’automne 2021.

La Paramount a décidé de repousser une nouvelle fois le film Sans un Bruit 2 car la crise de santé publique ne ralentit pas et maintient les cinémas fermés. Le long métrage de John Krasinski passe ainsi du mois d’avril 2021 au mois de septembre 2021. Aux Etats-Unis, ce sera pour le 17 septembre mais en France, la date exacte n’a pas encore été communiquée. Ce devrait cependant être pour le 15 septembre.

Evidemment, la pandémie de coronavirus est la raison de ce report. Plusieurs films qui auraient dû sortir l’année dernière continuent d’être repoussés ad vitam alors que certains studios, comme Warner Bros, s’adaptent et sortent leurs films en streaming.

La Paramount, qui distribue Sans un Bruit 2 a également eu recours à des sorties en streaming. Les Sept de Chicago d’Aaron Sorkin ou encore Un Prince à New York 2 sont allés à des services streaming. Le premier est disponible sur Netflix et le second sera bientôt su Amazon Prime Video.

Mais pour le moment, il n’est pas question que Sans un Bruit 2 ne sorte pas en salles. Les studios ont confiance que le public se déplacera pour voir le film en salles. Sans un Bruit est le genre de franchise qui se voit en salles, c’est une expérience et les studios espèrent que ça arrivera.

Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin.

Cillian Murphy et Djimon Hounsou sont également au casting du film.

Ecrit et réalisé par John Krasinski Sans un Bruit 2 sortira désormais en septembre 2021.

Source Variety / Crédit ©Paramount