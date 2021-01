Godzilla vs Kong : Les monstres légendaires s’affrontent dans la bande-annonce

Découvrez la bande-annonce épique ainsi qu’une affiche pour le film du Monsterverse Godzilla vs Kong.

Godzilla n’est pas content et il le fait savoir dans la bande-annonce du film Godzilla vs Kong. Une bande-annonce qui promet un combat épique entre les deux monstres légendaires, dans un nouveau chapitre de l’univers Monsterverse.

Dans le film, Kong et ses protecteurs entreprennent un voyage périlleux pour trouver sa vraie maison, et avec eux se trouve Jia, une jeune orpheline avec laquelle il a tissé un lien unique et puissant.

Mais ils se retrouvent de manière inattendue sur le chemin d’un Godzilla enragé, qui détruit tout sur son passage. L’affrontement épique entre les deux titans – déclenché par des forces invisibles – n’est que le début du mystère qui se trouve au plus profond du cœur de la Terre.

À une époque où les monstres parcourent la Terre, et alors que l’humanité lutte pour son avenir, Godzilla et King Kong, les deux forces les plus puissantes de la nature, entrent en collision dans une bataille spectaculaire inédite.

Alors que Monarch se lance dans une mission périlleuse en terrain inconnu, et qu’il découvre des indices sur les origines des Titans, un complot humain menace d’éradiquer ces créatures – qu’elles soient bonnes ou mauvaises – de la surface de la planète.

Avec Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Brian Tyree Henry, Julian Dennison, Demian Bichir et Eiza Gonzalez, Godzilla vs Kong est réalisé par Adam Wingard.

Le film sortira aux Etats-Unis le 26 mars en simultanée dans les salles et sur HBO Max En France, le film est prévu dans les salles pour le 17 mars, mais reste à savoir si les cinémas seront enfin rouverts.

Godzilla vs Kong – Bande-annonce VF

Godzilla vs Kong – Bande-annonce VOST