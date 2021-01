Batwoman saison 2 : La règle de « ne pas tuer » sera difficile pour Ryan (Spoilers)

Javicia Leslie pense que Ryan aura du mal à respecter la règle de ne pas tuer dans Batwoman. Spoilers.

Après le retour de la série avec une nouvelle héroïne, la saison 2 de Batwoman continue cette semaine et la nouvelle a officiellement rejoint la Bat Team. En effet, Ryan a une nouvelle fois enfilé le costume de Kate et cette fois, c’est avec l’accord de Luke et Mary. Cela l’a amenée à avoir sa première confrontation avec Alice, dont le gang a tué la mère de Ryan.

Bien que Ryan ait soif de vengeance, elle a laissé Alice s’échapper parce qu’elle a lâché un essaim de chauves-souris transportant le poison qui a tué la mère de Mary dans une foule lors d’un rassemblement pro-Batwoman et Ryan a dû aller sauver tout le monde.

Pas de meurtre

Faire la chose héroïque a aidé Ryan à réaliser qu’elle voulait devenir Batwoman à plein temps. Bien que Luke ne soit pas trop enthousiasmé par cette idée, il a finalement dit oui, mais uniquement à la condition que Ryan promette de suivre la règle numéro un de Batwoman (et Batman) : pas de meurtre. Selon Leslie, s’en tenir au code ne sera pas aussi facile que ça en a l’air. Ryan veut clairement tuer Alice

« Je crois que ça va être très difficile pour Ryan de s’en tenir au code de non-mise à mort que Luke et Mary lui ont mis en tant que Batwoman », a déclaré Leslie à EW. « Je me demande si elle pourrait faire quelque chose en tant que Ryan [au lieu de] Batwoman, parce que c’est une chose séparée. »

En d’autres termes, Luke et Mary peuvent avoir leur mot à dire sur la façon dont Ryan traite l’héritage de Batwoman, mais ils ne peuvent pas contrôler ce que Ryan fait en dehors du costume. Ryan reste sa propre personne mais elle doit respecter l’héritage de Batwoman. Mais l’épisode a aussi révélé que Kate avait sauvé Ryan il y a deux mois, avant de disparaitre. Cela renforce les liens et devrait donner encore plus envie à Ryan de protéger cet héritage.

Cette question d’identité soulève une question importante pour Ryan alors qu’elle devient Batwoman. « Est-ce que sa bataille contre Alice va être ce qui la définit, ou va-t-elle enfin pouvoir surmonter cela et faire ce que son parcours et son avenir sont censés être, c’est-à-dire sauver les gens ?» dit Leslie. « Elle le dit que tout le temps, c’est ce qu’elle veut faire. Elle veut sauver ceux que personne d’autre ne sauve et ce dont elle avait besoin pour sa communauté, donc il va être très important qu’elle fasse un choix. »

Safiyah arrive

Quoi qu’il en soit, Ryan a un peu de temps pour prendre une décision car elle ne verra pas Alice de si tôt. Après avoir fui son combat avec Ryan, Alice a donné à Mary la seule chose qui pourrait guérir tout le monde infecté par les chauves-souris: un échantillon de la rose du désert, la mystérieuse fleur remède de Coryana.

Mary a donné l’échantillon à Hamilton Dynamics afin qu’ils puissent produire en masse un antidote pour tout le monde. C’est exactement ce qu’Alice espérait que Mary ferait parce qu’elle savait que le fait que la Desert Rose devienne publique mettrait en colère Safiyah (Shivaani Ghai), la mystérieuse souveraine de Coryana qui a consacré sa vie à la protection de la plante.

Et Alice a exaucé son souhait parce que l’épisode s’est terminé avec la mercenaire de Safiyah, Tatiana, qui a kidnappé Alice et Sophie, mettant ainsi en place l’introduction tant attendue de Safiyah dans l’épisode de Coryana de la semaine prochaine.

La promo de l’épisode 3 dévoile ainsi qu’on rencontrera bien Safiyah et Victor Zsasz fera aussi sa première apparition dans la série. Ryan, qui continuera à prouver qu’elle en vaut la peine, aura aussi enfin droit à son costume fait pour elle.

Batwoman saison 2 – Promo 2×02 – Bat Girl Magic

Source : EW / Crédit ©CW