Stranger Things Tokyo : Une série animée spin-off serait en préparation

Une série animée spin-off de Stranger Things, qui se déroulerait à Tokyo, serait en préparation chez Netflix.

L’univers cinématographique de Stranger Things continue de s’agrandir avec une série animée dérivée qui serait en préparation pour Netflix. En effet, selon What’s on Netflix, la série animée s’intitulera Stranger Things: Tokyo et est présentée comme le « premier » spin-off de Stranger Things.

Bien que les détails de l’intrigue soient rares, la série suivrait « des frères jumeaux passionnés de jeux vidéo vivant à la périphérie de Tokyo dans les années 1980 » qui sont aspirés dans une grande aventure après une rencontre avec le Monde à L’envers. Tokyo devrait durer environ six heures.

En plus de Stranger Things: Tokyo pour étendre l’univers de Stranger Things, une série dérivée en live-action sans titre a été officiellement annoncée en juillet 2022. Les détails de l’intrigue restent rares pour cette série dérivée, qui sera basée sur une idée originale des Frères Duffer. Cependant, les Duffers ont révélé que la série « sera sa propre chose » et ne sera pas « ce que nous avons déjà fait » avec Stranger Things.

De plus, une pièce de théâtre se déroulant dans le monde et la mythologie de Stranger Things est également en préparation et sera produite par Sonia Friedman, Stephen Daldry et Netflix. Daldry sera également metteur en scène tandis que Kate Trefry écrira la pièce. On ne sait pas pour le moment sur quoi se concentrera la pièce de théâtre, où elle se déroulera et quand elle pourrait être présentée au public.

Le réalisateur et producteur exécutif de Stranger Things, Shawn Levy, a expliqué comment travailler avec Marvel Studios sur Deadpool 3 a eu un impact positif sur l’univers cinématographique de Stranger Things. « Oui, nous construisons le STCU [Stranger Things Cinematic Universe], et maintenant que je passe du temps avec [le directeur de la création de Marvel Entertainment] Kevin Feige, j’apprends beaucoup sur la façon de gérer un univers », a déclaré Levy. « Donc, je prends ces compétences et je les applique au STCU. »

Alors que Deadpool 3 chevauchera la production de la saison 5 de Stranger Things, Levy a confirmé qu’il serait de retour pour réaliser au moins un épisode de la dernière saison.

Les quatre saisons de Stranger Things sont disponibles en streaming sur Netflix. La cinquième et dernière saison devrait être diffusée sur Netflix en 2024 et durera 8 épisodes.

Pour le moment, aucune date de sortie pour Stranger Things : Tokyo n’a été annoncée.

Source : What’s on Netflix / Crédit ©Netflix