Outlander saison 7 : Le teaser révèle une diffusion à l’été 2023

Le teaser de la saison 7 d’Outlander révèle que la série reviendra l’été prochain pour une histoire avec deux fois plus d’épisodes que la saison précédente.

En cette veille de Noël, les fans d’Outlander on droit à un petit cadeau : un teaser, une affiche ainsi qu’une période de diffusion pour la saison 7. La chaine Starz a dévoilé un premier teaser à voir ci-dessous, qui révèle que la série reviendra l’été prochain.

Basée sur An Echo in the Bone, le septième roman de la série Outlander de l’auteure Diana Gabaldon, la saison 7 explorera les débuts de la Révolution américaine. Dans le teaser, vous pouvez voir le bras d’un redcoat britannique déchirer avec colère la déclaration d’indépendance d’un poteau.

Mais Claire (Caitríona Balfe) et Jamie (Sam Heughan) ont leurs propres soucis. Claire est recherchée pour meurtre et la bande-annonce la voit à la potence avec un nœud coulant autour du cou. Jamie, quant à lui, se sent pensif.

« Je rêve du passé », dit-il en voix off. « Pourquoi ne rêverais-je pas du futur ? »

Une affiche est aussi à voir et pose la question : « A quelle période appartenez-vous ? »

Alors que la saison 6 d’Outlander, diffusée plus tôt cette année, ne comprenait que huit épisodes, la saison 7 en comportera 16 épisodes, soit le double.

Rendez-vous l’été prochain pour la saison 7 d’Outlander. En attendant, les saisons précédentes sont disponible sur Netflix en France.

Outlander saison 7 – Teaser

Crédit ©Starz