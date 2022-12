Black Panther 2 : Ryan Coogler révèle l’histoire prévue avant la mort de Chadwick Boseman

Le réalisateur Ryan Coogler a révélé son plan initial pour la suite de Black Panther, avant la mort de Chadwick Boseman, qui se serait concentré sur T’Challa et son fils. Spoilers.

Le film Black Panther Wakanda Forever n’aurait pas dû être celui qui est sorti le mois dernier et maintenant, le réalisateur Ryan Coogler partage ses plans initiaux qui se seraient concentrés sur une histoire père-fils.

Marvel Studios a donné le feu vert pour une suite de Black Panther presque immédiatement après la sortie en 2018 et Coogler et le scénariste Joe Robert Cole se sont rapidement mis au travail pour mettre en place la prochaine aventure de T’Challa.

Une fois la première ébauche du scénario terminée, ils l’ont envoyé à Chadwick Boseman, mais l’acteur est décédé en août 2020 après une bataille privée contre le cancer du côlon. La perte de Boseman a radicalement changé l’avenir de la franchise et Coogler et Cole ont réécrit le film pour parler de sa mort et se concentrer sur la sœur de T’Challa, Shuri (Letitia Wright).

Pour la première fois, dans une nouvelle interview avec le New York Times, Coogler a révélé son intrigue initiale pour Wakanda Forever. Coogler et Cole ont déclaré que leur premier projet aurait été une « histoire père-fils » centrée sur T’Challa et son jeune fils Toussaint.

Le réalisateur a expliqué que cette version originale n’avait « absolument rien » à voir avec le film final, et qu’elle aurait repris après la disparition de cinq ans de T’Challa dans Avengers : Endgame, après le blip. Alors que T’Challa était absent, sa compagne Nakia (Lupita Nyong’o) aurait donné naissance à leur fils, Toussaint.

« Dans le scénario, T’Challa était un père qui avait eu cette absence forcée de cinq ans de la vie de son fils », a déclaré Coogler au Times. « La première scène était une séquence animée. Vous entendez Nakia parler à Toussaint. Elle dit : ‘Dis-moi ce que tu sais sur ton père.’ Vous vous rendez compte qu’il ne sait pas que son père était Black Panther. Il ne l’a jamais rencontré, et Nakia s’est remariée avec un haïtien. Ensuite, nous passons à la réalité et c’est la nuit où tout le monde revient du Blip. Vous voyez T’Challa rencontre le gamin pour la première fois. »

Le scénario aurait alors sauté de trois ans dans le temps pour suivre T’Challa alors qu’il était en situation de coparentalité de son fils maintenant âgé de 8 ans. Namor, le méchant joué par Tenoch Huerta, aurait toujours été le principal antagoniste du film. Mais Coogler a ajouté que lui et la directrice de la CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) auraient eu des rôles légèrement différents dans l’histoire.

« Nous avions des scènes folles là-dedans pour Chad, » a déclaré Coogler. « Notre nom de code pour le film était « Summer Break », et le film parlait d’un été que l’enfant passe avec son père. Pour son huitième anniversaire, ils font un rituel où ils sortent dans la brousse et doivent vivre de la terre. Mais quelque chose se passe et T’Challa doit aller sauver le monde avec son fils accroché à la hanche. »

Après la mort de Boseman, Coogler et Cole ont retravaillé l’histoire pour raconter que Shuri suit les traces de son frère alors qu’elle assume le rôle de Black Panther. Le montage final du film présente le fils de T’Challa, Toussaint (joué par Divine Love Konadu-Sun) dans une scène de générique de fin alors que Shuri se rend en Haïti pour rendre visite à Nakia et rencontre son neveu pour la première fois.

Black Panther Wakanda Forever est actuellement dans les salles de cinéma.

Source : New York Times / Crédit ©Marvel Studios