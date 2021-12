Spider-Man No Way Home : Beaucoup de moments « adorés » ont dû être coupés

Les scénaristes de Spider-Man No Way Home révèlent qu’ils ont dû couper beaucoup de scènes qu’ils adoraient.

Cela fait une semaine que Spider-Man No Way Home est enfin arrivé dans les salles, et des éléments de son approche de l’univers cinématographique Marvel font toujours l’objet de discussions. Le blockbuster regorge de moments surprenants et de révélations tant attendues liées à la tradition de Spider-Man – mais selon les coscénaristes du film, il restait encore plus de choses qui n’ont pas été retenues à la fin.

Comme l’a révélé le coscénariste Erik Sommers dans une récente interview avec DiscussingFilm, l’approche pour équilibrer la distribution toujours croissante du film – tout en gardant l’histoire concentré sur Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland) – était un défi intéressant.

« En fin de compte, c’est un film de Spider-Man – vous devez raconter l’histoire de Peter Parker, et tout doit être au service de cela », a expliqué Sommers. « Donc, il y a eu beaucoup de décisions douloureuses prises, vous savez, nous aurions adoré faire ceci et cela et « Oh, ne serait-ce pas génial si ces deux méchants pouvaient faire ça ! » Mais cela doit être au service du voyage de Peter, et vous devez faire avancer les choses. Il y avait certainement beaucoup de ce que nous appelons « des petits chouchous » – des petits moments et des choses que vous aimez vraiment – mais parfois vous devez les laisser partir. »

« Je veux dire, c’est un exercice d’équilibre parce que nous aimons ces films précédents, ceux de Sam Raimi et Marc Webb, et nous voulons leur rendre hommage et rendre les fans heureux », a poursuivi Sommers. « Mais vous ne voulez pas faire un fan-service paresseux pour son propre plaisir, car cela sonnera faux à un moment donné. C’est un exercice d’équilibre et à chaque instant, encore une fois, vous devez penser à l’histoire. »

« Donc, si vous vraiment envie d’entendre ce méchant dire cette réplique qu’il a dite dans cet autre film, vous ne pouvez pas laisser cela vous conduire en termes de trouver un moment pour ça. Si vous allez juste chercher ça et que vous passez tout ce temps, vous allez finir par écrire une scène qui n’a peut-être même pas besoin d’être dans le film. Vous devez juste rester concentré sur l’histoire de Peter Parker, puis espérer que vous trouverez des opportunités pour ces moments là-dedans. »

Il ajoute : « Nous travaillions avec beaucoup de gens intelligents et talentueux, et se penchant sur ces moments encore et encore, créant des choses et essayant de trouver ces moments où nous pourrions inclure ce genre de choses d’une manière qui semblait organique. Nous ne faisions pas cela juste pour le kiffe. »

Spider-Man No Way Home est actuellement dans les salles de cinéma.

Source DiscussingFilm / Crédit ©Marvel Studios/Sony Pictures