John Wick 4 : Sortie repoussée en 2023

La sortie du film John Wick 4 est à nouveau reportée d’un an. Il ne sera pas dans les salles avant 2023.

Les fans de John Wick vont devoir patienter encore un moment pour voir le quatrième volet de la saga avec Keanu Reeves. Alors que le film devait sortir en mai 2022, il faudra attendre mars 2023 pour le voir.

C’est via une courte vidéo publiée par Lionsgate que la nouvelle date de sortie a été annoncée. Elle présente des opératrices travaillant sur leurs téléphones et ouvrant un fichier sur John Wick, tapant dans leurs ordinateurs que John Wick: Chapitre 4 sortira en 2023.

Nous sommes toujours dans un paysage incertain concernant les salles de cinéma et les dates de sortie, mais c’est toujours dommage de voir John Wick 4 repoussé une fois de plus.

Nous savons au moins que The Continental, la mini-série préquelle de Starz se déroulant dans le monde de John Wick est également en route et mettra en vedette Colin Woodell et Mel Gibson. Si tout se passe bien, elle devrait être diffusée en 2022.

En attendant, les fans peuvent obtenir leur dose de Keanu Reeves avec la sortie de The Matrix Resurrections, qui est désormais dans les salles de cinéma.

Crédit ©Lionsgate