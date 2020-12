The Haunting of Bly Manor : Pas de nouvelle saison prévue pour l’anthologie

Le créateur de The Haunting of Bly Manor sit qu’il n’y a pas de nouvelle saison prévue pour son anthologie d’horreur.

Il semble que Mike Flanagan en a fini avec les maisons hantées, du moins pour l’instant. En effet pour le moment, aucune autre saison n’est dans les tuyaux chez Netflix.

Après que The Haunting of Hill House soit devenue un énorme succès pour le streamer en 2018, Flanagan et son partenaire producteur exécutif Trevor Macy ont signé un contrat de plusieurs années avec Netflix qui comprenait la transformation du concept de la série en un format d’anthologie.

Cette année, ils sont revenus avec une nouvelle histoire, The Haunting of Bly Manor, avec quelques acteurs de retour (Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel et Katie Parker) dans de nouveaux rôles. Mais, au moins pour le moment, il n’est actuellement pas prévu de poursuivre ces histoires hantées avec d’autres saisons.

En répondant à un fan, Flanagan a offert la mise à jour sur Twitter mercredi. « Pour le moment, il n’y a pas de plans pour plus de chapitres. Je ne dis jamais jamais, bien sûr, mais pour le moment, nous nous concentrons sur d’autres projets @intrepid pour 2021 et au-delà », a-t-il écrit. « Si les choses changent, nous le ferons absolument savoir à tout le monde !. »

At the moment there are no plans for more chapters. Never say never, of course, but right now we are focused on a full slate of other @intrepid projects for 2021 and beyond. If things change we will absolutely let everyone know! https://t.co/WkkSwsnFlm

— Mike Flanagan (@flanaganfilm) December 23, 2020