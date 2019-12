Crisis on Infinite Earths : Synopsis des deux dernières parties

Découvrez les synopsis des deux dernières parties du crossover Crisis on Infinite Earths.

Le crossover Crisis on Infinite Earths n’est pas encore terminé, il reste encore deux parties qui seront diffusés le mois prochain sur la CW. Il faudra donc encore être patient pour reprendre les hostilités et voir comment l’univers sera sauvé par les super-héros de l’Arrowverse.

Pour faire patienter le public, la CW a dévoilé les synopsis des parties 4 et 5. La partie 4 sera l’épisode 8 de la saison 8 de Arrow et verra Oliver sous sa nouvelle forme de Spectre. Souvenez-vous, dans la troisième partie, alors que Mia, Constantine et Diggle sont allés chercher son âme au purgatoire, Oliver a décidé de suivre Jim Corrigan vers son destin post-mortem pour devenir Spectre.

Voici ce que dit le synopsis : “Coincés dans le Vanishing Point, les Parangons cherchent un moyen de s’échapper. La futilité de la situation est aggravée par la disparition de The Flash . Cependant, l’espoir apparaît sous la forme d’Oliver, qui révèle qu’il est devenu autre chose. Pendant ce temps, les origines de Monitor et Anti-Monitor sont révélées.

Pour finir, l’histoire en cinq parties se conclura dans le premier épisode de la saison 5 de Legends of Tomorrow. Rien de très révélateur dans le synopsis en dehors du fait que “Des mondes ont survécu, des mondes sont morts. Rien ne sera plus jamais comme avant.”

Les parties 4 et 5 de Crisis on Infinite Earths seront diffusées le 14 janvier sur la CW.

Source : SpoilerTV / Crédit ©CW