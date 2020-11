Justice League : Les studios ont vu le Director’s Cut mais pas la version perso de Snyder

Zack Snyder dit que les studios ont vu son Director’s Cut de Justice League mais pas son montage personnel de plus de quatre heures.

Apparemment, il y a deux versions du Snyder Cut : un « Director’s Cut » de heures et une version plus personnelle de quatre heures et selon Snyder lui-même, les studios n’ont vu que le Director’s Cut plus court.

« Le studio avait vu Director’s Cut, mais même le Director’s Cut du film était plus court que mon montage. Oui, c’est ma version du film. Mais il y a eu une version que j’ai créée, que j’ai dit : « C’est trop pour le studio» », a déclaré Snyder dans le dernier épisode de Us United – Film Junkee Vodka Stream.

« Vous savez, la commande était : film de deux heures. Je ne peux pas leur montrer une version de quatre heures du film. Si je leur montre une version de quatre heures du film, ils seront littéralement …»

Snyder a poursuivi en expliquant qu’il avait initialement eu l’idée de publier sa version de la Justice League sous la forme de deux films de deux heures, notant : « Ma première idée a été de montrer deux heures, puis laisser passer un mois, et puis sortir les deux heures suivantes. »

Il a également expliqué comment il avait décidé de construire le film en six chapitres avec un épilogue, qui s’adaptera bien lorsque le film sortira en quatre parties sur quatre jours sur HBO Max.

« Mais j’ai hâte que vous le voyiez en IMAX », a poursuivi le réalisateur. « Ma version idéale du film est la version IMAX en noir et blanc. Pour moi, c’est l’expérience la plus centrée sur les fans, la plus pure, la plus juste de Justice League … C’est ainsi que j’ai vécu dans le film pendant deux ans. »

Au cours des derniers mois, Snyder a révélé que son film apporterait plusieurs changements substantiels par rapport à ce que le public a vu dans le Justice League de Joss Whedon. Le film verra Joe Manganiello reprenant le rôle de Deathstroke, l’arrivée de Ray Porter en tant que Darkseid, beaucoup plus de l’histoire tragique de Cyborg, Harry Lennix se révélant en Martian Manhunter, et même le retour de Jared Leto dans le rôle de Joker.

Dans le reste du casting, on trouve ; Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adam, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen Hippolyta et J. K. Simmons.

Le Snyder Cut sortira courant 2021 sur HBO Max.

Source : / Crédit ©Warner Bros