Justice League : Le reboot des Animaniacs se moque du film

Le reboot de la série animée Les Animaniacs se moque du film Justice League et ses nombreux reshoots.

27 ans après sa première diffusion, la série Les Animaniacs est de retour sur Hulu avec une nouvelle version. En effet, depuis la semaine dernière, les frères Warner Yakko, Wakko et leur sœur Dot sont ressortis de leur tour pour se moquer gentiment d’Hollywood, comme ils le faisaient déjà dans les années 90.

Dans le premier épisode, les Warner ont chanté une chanson sur la façon dont Hollywood est à court d’idées originales et comment, quand ils ne peuvent plus faire de suites ou de préquelles sur une propriété bien-aimée, ils « la rebootent, la renouvellent, la reprennent, la refont et la réutilisent. »

Après avoir énuméré certaines des nombreuses sitcoms et séries animées bien-aimées qui ont été récemment remaniées (y compris Looney Tunes et Picsou), les Warner répètent le refrain en assemblant une créature hideuse, similaire au monstre de Frankenstein, qui vomit de l’argent.

La créature est composée d’une variété de pièces détachées, qui semblent toutes provenir de divers membres de la Justice League, notamment Superman, Batman, Wonder Woman, Black Canary, Cyborg et Aquaman.

Étant donné que cet épisode a été écrit en 2018, il s’agissait probablement d’une référence à la version de Justice League sortie en 2017 réalisé par Joss Whedon et non celle de Zack Snyder. Le film a été tristement célèbre pour avoir été complété grâce à un certain nombre de reshoots et en utilisant les séquences précédemment tournées par Snyder, afin d’avoir un film prêt pour la saison des fêtes 2017.

Cependant, le timing de cet épisode est intéressant puisque Zack Snyder revient pour compléter sa version et offrir sa vision initiale.

C’est aussi beaucoup d’autodérision pour Les Animaniacs qui est un reboot. Il y a un grand côté meta et satirique dans la série d’animation, c’est donc à prendre au second degré.

Source : ScreenRant / Crédit ©Hulu