Disney+ : Une plateforme avec un contenu pour adulte en préparation ?

Disney+ préparerait une nouvelle plateforme avec un contenu dédié à un public plus adulte, moins familial.



Une nouvelle bande-annonce qui a fui sur la toile ferait des révélations sur une nouvelle offre Disney+ qui se dirigerait vers un public adulte. Pour le moment, cette information n’a en aucun cas été confirmée par Disney. On ne sait pas si cette vidéo est authentique ou si c’est un fake mais la nouvelle se répand sur la toile depuis quelques jours.

La vidéo qui circule est une bande-annonce qui intègre plusieurs extraits de films et de séries Disney (dont Black Widow qui arriverait le 16 avril sur la plateforme). Disney aurait dans l’intention de dévoiler cette bande-annonce le 10 décembre prochain devant leur actionnaires.

Si pour le moment l’information n’est pas confirmée, cette stratégie d’une plateforme plus adulte n’est pas mauvaise. Elle permettrait notamment de proposer des films comme Logan ou la franchise Kingsman qui ne sont pas fait pour les enfants. Les films moins familiaux de la Fox et la MGM qui ont été récupérés par Disney après la fusion auraient ainsi une visibilité. Il en va de même pour Deadpool qui n’est pas une franchise pour les enfants.

1/ Been asked about this « leaked » Disney+ trailer for Disney’s Dec. 10 Investor Day. It feels real to me, though I get skepticism.

If true, it would be a HUGE value unlock for Disney. Which is *why* it feels so real to me.

Fixes ARPU, engagement, theatrical + COVID, TAM, Fox https://t.co/iwKzvQxm6R

— Matthew Ball (@ballmatthew) November 23, 2020