Bride : Scarlett Johansson en Fiancée de Frankenstein

Scarlett Johansson jouera une nouvelle version de la Fiancée de Frankenstein dans le film Bride.

Scarlett Johansson s’apprête à joué un personnage classique du cinéma. L’actrice de Black Widow a signé pour jouer dans le film Bride du réalisateur chilien Sebastian Lelio et incarnera le rôle de la fameuse fiancée de Frankenstein.

Présenté comme une réinterprétation de l’histoire du personnage bien connu, le film produit par Apple et A24 suivra une femme – présentée comme une épouse pittoresque et idéale – qui rejette son créateur masculin et s’échappe de ses griffes obsessionnelles pour créer une nouvelle identité pour elle-même dans un monde qui la considère au départ comme un monstre.

Lelio, qui a remporté l’oscar du meilleur film étranger en 2018 pour Une Femme Fantastique, co-écrira le film avec Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo, qui ont écrit Wolfman, prochain film avec Ryan Gosling.

Notez que Bride n’a rien à voir avec le film La Fiancée de Frankenstein écrit par David Koepp qui est en développement depuis des années chez Universal.

