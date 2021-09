Grey’s Anatomy saison 18 : Meredith enfin en couple avec Hayes ?

Meredith est ouverte à l’amour dans la saison 18 de Grey’s Anatomy mais elle n’est pas en demande.

La vie amoureuse de Meredith (Ellen Pompeo) dans Grey’s Anatomy est un peu en stand by ces derniers temps. Si elle a flirté avec Cormac Hayes (Richard Flood), et qu’il semble intéressé, il n’y a rien de très sérieux entre eux pour le moment. De plus, elle sort d’un long coma et vient tout juste de perdre DeLuca.

« Je pense que [Meredith] a traversé un enfer la saison dernière », a déclaré la productrice exécutive Meg Marinis à TVLine. « Même si elle était dans un lit [pendant une grande partie de la saison 17 alors qu’elle luttait contre COVID], elle vient de perdre DeLuca. »

Trouver à nouveau l’amour n’est donc pas nécessairement sa priorité : « Je ne pense pas qu’elle le recherche activement », dit Marinis. « Maintenant, cela signifie-t-il qu’il ne la trouvera peut-être pas ? » Pas forcément, mais « sa carrière et sa famille sont prioritaires. »

Si la productrice dit que Meredith ne cherche pas l’amour elle dit tout de même qu’elle est ouverte à l’idée : « Je pense que Meredith est ouverte mais ne cherche certainement pas. »

Quant à Cormac, elle confirme qu’il est attiré par elle « même si elle était dans un lit d’hôpital toute la saison » Et même s’ils ont bu un whisky ensemble dans la salle de repos des médecins, « ils doivent prendre un verre officiellement. »

On attend de voir comment la relation entre Meredith et Hayes évoluera au court de la saison à venir.

Grey’s Anatomy revient le 30 septembre sur ABC. La saison 18 démarrera par un crossover avec Station 19.

Source : TVLine / Crédit ©ABC