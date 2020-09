Loki : Le tournage de la série Marvel de Disney+ reprend

Le tournage de la série Marvel Loki aurait repris selon l’actrice Gugu Mbatha-Raw.

Il semble que le travail ait repris pour la série Loki. Selon l’actrice Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show), le tournage a recommencé après une pause de plusieurs mois à cause de la pandémie COVID-19 qui a mis toutes les productions à l’arrêt. C’est également le cas pour The Falcon and The Winter Soldier qui a repris.

Marvel Studios a été très discret sur le retour au travail de Loki et The Falcon and the Winter Soldier à Atlanta. Cependant, ce n’est pas vraiment nouveau pour le studio, qui se donne beaucoup de mal pour tout garder secret jusqu’à ce que le projet soit prêt à être vu par le public. Loki n’est pas différent, mais il a été confirmé par Gugu Mbatha-Raw que la série est de nouveau opérationnelle.

« Je suis évidemment liée par le secret sur tout ce qui a trait à Loki, mais ça fait du bien d’être de retour. Tout le monde essaie de le faire de la manière la plus sûre possible dans les circonstances, et ça fait du bien. Je suis surexcitée. C’est très amusant et j’ai hâte de le voir, » confie-t-elle à Forbes.

Si elle est contente de revenir au travail, la pause forcée de la pandémie lui a apparemment fait du bien : « J’étais en plein tournage quand la pandémie s’est produite, donc j’ai eu une vraie pause, j’ai peint et lu. Comme tant d’autres, j’étais à la maison pendant longtemps. Non pas pour diminuer les souffrances en cours, mais à certains égards, cela a été l’occasion pour moi d’avoir une nouvelle perspective sur les choses, » dit-elle.

Elle ajoute : « C’est un temps d’arrêt que je n’aurais peut-être pas eu, et maintenant je suis reconnaissante d’être de retour au travail. Cela a été un cheminement pour tout le monde, mais c’est pour le bien de tout le monde. »

Dans Loki, Tom Hiddleston reprendre son rôle du MCU dans une aventure de voyage dans le temps. Selon le synopsis officiel, nous verrons le personnage de Hiddleston à travers les événements de l’histoire mondiale.

La série devrait arriver sur Disney+ courant 2021.

Source : Forbes / Crédit ©Marvel