Game of Thrones : Pourquoi les créateurs n’ont jamais ressuscité Lady Stark !

David Benioff et Dan Weiss, créateurs de Game of Thrones expliquent pourquoi l’on n’a jamais vu Lady Stoneheart dans la série.

Si les deux dernières saisons de Game of Thrones , la série de tous les records de cette dernière décennie n’a pas fait l’unanimité, elle continue à être encore discuté. A l’occasion d’une interview avec le site Entertainment Weekly, les créateurs de la série lèvent enfin le silence bien gardé sur l’absence de certains personnages importants des livres.

Les fans des romans de George R.R. Martin, surement plus nuancés vis-à-vis de la qualité de la série et son déclin depuis plus longtemps que ceux qui ne les ont pas lus vont enfin pouvoir comprendre pourquoi certaines omissions importantes ont été faites dans la série, notamment concernant le retour d’un personnage iconique.

Lady Stoneheart

Pour ceux qui ne le savent pas, le Red Wedding n’a pas la même incidence que dans la série. Si dans Game of Thrones la série, Lady Stark est bel et bien morte, R.R. Martin l’a fait ressusciter par Beric Dandarion, qui va offrir sa vie pour la sienne, puisque la ramener à la vie était bien trop compliqué pour Thoros, étant donné l’état du corps jeté dans la rivière depuis plusieurs jours par les Frey.

Catelyn revient vengeresse avec un nouveau titre : Lady Stoneheart. Cette dernière s’exprime difficilement et n’a plus aucun trait d’empathie ou de caractère de Catelyn Stark. Son seul but : venger sa famille et tuer quiconque se mettra sur son passage. Une sorte d’esprit vengeur zombifié. Beric disparait de la saga pour de bon, uncontrairement à ce qu’on a pu voir dans la série, puisqu’il y reste présent jusqu’à la fin.

Lady Stoneheart est personnage qui prend de la place dans les écrits de Martin mais qu’on ne verra jamais en 8 saisons de Game of Thrones. La question se pose depuis près de 6 ans : pourquoi David Bennioff et Dan Weiss n’ont jamais voulu réintroduire le personnage alors qu’il était aussi important ?

Des raisons discutables

Les showrunners ont enfin offert trois raisons ou explications lors de cette interview : la première concerne son impact sur la suite des romans de George R.R. Martin qui ne sont toujours pas encore achevés. En effet, les showrunners ont choisi de ne pas l’intégrer car : « cela aurait impacté ce qu’on allait découvrir dans les livres de Georges et qu’on ne voulait pas spoiler » d’après Bennioff. Cette dernière va avoir un impact important sur la relation Brienne et Jaime, que visiblement les scénaristes n’ont pas souhaité gâcher aux lecteurs.

La seconde raison pour l’absence de Lady Stoneheart concerne Jon Snow et l’impact de son retour. Ces derniers n’ont pas voulu écrire une résurrection juste après le choc télévisuel que les Noces Pourpres ont été dans la saison 3 de Game of Thrones, pour mieux garder l’effet de surprise et de choc pour le retour de Jon Snow : « On savait qu’on allait ressusciter Jon Snow. Trop de résurrections diminuent l’impact d’une mort de personnage. On voulait préserver l’effet pour lui » explique toujours David Benioff. Un choix discutable, puisque souvenez-vous, personne n’a réellement cru au décès de Jon Snow, rassuré par la présence de Mélisandre non loin de Castleblack.

La dernière explication offerte par Benioff serait que les Noces Pourpres ont été un grand moment de Télévision avec une réalisation très dramatique sous la direction de David Nutter. Pour eux, ressusciter Catelyn Stark allait gâcher la force dramatique de cette scène qui – il faut le reconnaitre – a été un véritable choc pour beaucoup de spectateurs, vierge des romans.

« Les derniers instant de Catelyn Stark étaient fantastiques, Michelle est une grande actrice, la ramener en sorte de zombie qui ne parle pas semblait que cela allait rendre son retour fade. » explique toujours le showrunner. Pour lui, un personnage silencieux n’est pas à la hauteur du talent de Michelle Fairley qui méritait mieux que cela d’un point de vue acting.

Des décisions qui vont bien évidemment relancer le débat concernant la qualité de la série déclinante à partir de la saison 4 pour beaucoup de spectateurs. On sait qu’en télévision ou même au cinéma, des sagas comme celles-ci auront toujours des omissions, parfois importantes, pour mieux servir l’histoire racontée à l’écran.

Mais était-ce une bonne décision ? Cette dernière a un impact sur l’intrigue de Game of Thrones plus important qu’il n’y parait, bien qu’elle soit silencieuse

Au moins, le showrunner a répondu à une question que beaucoup se sont posé pendant plusieurs saisons. Pas sur que cela suffise à justifier et relativiser certains choix négatifs sur la série, notamment vers sa fin.

