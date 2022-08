Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir : Premières réactions et bande-annonce

Nouvelle bande-annonce pour la série Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir avec Galadriel en mission Découvrez aussi les premières réactions.

Alors que la série arrive sur Amazon Prime Video la semaine prochaine, les premières réactions pour Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir, préquelle des films, viennent de tomber. Ces réactions arrivent alors qu’un nouveau trailer, à voir en fin d’article, a été dévoilé.

Cette nouvelle bande-annonce nous porte encore plus profondément dans les somptueux paysages du royaume fantastique de J.R.R Tolkien. Cette bande-annonce est grandement centrée sur Galadriel qui s’embarque dans une mission, motivée par la mort de son frère Finrod.

Clairement, la série a couté très chère à Amazon et ça se voit à l’écran si on en croit les premières impressions des critiques qui ont pu voir les deux premiers épisodes. Dans l’ensemble, c’est plutôt positif et ça rassure si jamais vous aviez des doutes sur cette nouvelle adaptation du monde de Tolkien à l’écran. On note tout de même que ce début est un peu lent parce qu’il faut le temps de construire ce monde très vaste.

« » Les Anneaux de Pouvoir » est une expérience cinématographique. Dans un monde parfait, nous le regarderions sur grand écran. C’est du pur Tolkien et pourtant on le sent très lié aux films de Peter Jackson. Les FX sont brillants, le jeu des acteurs est superbe et le PROLOGUE lui-même détruira tout sentiment horrible que vous avez eu. »

« Rings of Power » is a cinematic experience. In a perfect world, we would watch it on a big screen. It’s pure Tolkien and yet feels very connected to Peter Jackson’s movies. The FX are brilliant, the acting is superb and the PROLOGUE itself will destroy any awful feeling you had. pic.twitter.com/OQujU0qOYP — Salem (@rodrigosalem) August 24, 2022

« J’ai vraiment, vraiment aimé jusqu’à présent. C’est plus lent et je savoure toute l’accumulation. Au-delà de quelques hochements de tête effrontés, ça n’essaie pas d’être la trilogie de Jackson, ça se démarque tout seul, et je suis tellement excitée de voir où ça va. »

I’ve seen the first two episodes of Rings of Power! I really, really dig it so far. It’s slower, and I’m savouring all the build up. Beyond a couple of cheeky nods, it’s not trying to be Jackson’s trilogy, it’s standing apart on its own, and I am so excited to see where it goes — Lucy James (@lucyjamesgames) August 24, 2022



« Okay,, les deux premiers épisodes de #LordoftheRings #RingsofPower sont un spectacle gradiose à voir. L’échelle, la portée, l’ambition et la grandeur sont inégalées à la télévision. Il a également la tâche laborieuse d’introduire TELLEMENT de construction du monde nécessaire qu’il faut un peu de temps pour s’envoler. »

Okay so the first two episodes of #LordoftheRings #RingsofPower are a spectacular sight to behold. The scale, scope, ambition and grandiosity is unrivaled on TV. It also has the laborious task of introducing SO much necessary world building that it takes a bit to set flight. — Brandon Katz (@Great_Katzby) August 24, 2022

« J’ai vu les deux premiers épisodes de LOTR : The Rings of Power, et c’est… intéressant. Beaucoup de configuration, beaucoup d’histoires disparates et de personnages à parcourir. Prometteur cependant. Oh, et c’est vraiment visuellement incroyable. Vous y croyez que c’est la série la plus chère du moment. »

I’ve seen the first two episodes of LOTR: The Rings of Power, and it’s… interesting. A lot of setup, a lot of disparate stories and characters to flit between. Promising though. Oh, and it genuinely looks incredible. You believe that this was the most expensive TV show around. pic.twitter.com/XeLOt21NLf — James Whitbrook (@Jwhitbrook) August 24, 2022

« J’ai vu #RingsofPower et je peux dire avec certitude que vous allez vous régaler. Grand, audacieux et beau à voir. À déterminer s’il va s’asseoir aux côtés des films de Jackson ou mériter le nom de Tolkien, mais pour l’instant c’est tout le piquant maximaliste que l’on pourrait attendre d’une production historiquement chère. »

I’ve seen #RingsofPower and I can say for certain you’re in for a treat. Big, bold, and beautiful to behold. TBD if it’ll sit alongside Jackson’s films or deserve Tolkien’s name, but for now it’s all the maximalist pizazz one might expect from a historically expensive production. pic.twitter.com/Fgwh5L8eYC — Eric Francisco (@EricFrancisco24) August 24, 2022

Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir démarre le 2 septembre sur Amazon Prime Video.

Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir – Bande-annonce

Crédit ©Amazon