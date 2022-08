Batgirl : Les réalisateurs empêchés par Warner Bros d’accéder aux images du film

Alors qu’ils ont tenté de sauver quelques images de leur film Batgirl, Warner Bros a rapidement bloqué l’accès du film aux réalisateurs.

Quelques semaines après l’annulation du film DC de HBO Max, Batgirl, par Warner Bros Discovery, les réalisateurs belgo-marocains du film, Adil El Arbi et Bilall Fallah, ont déclaré dans une interview avec le média français Skript que le studio les avait rapidement empêchés d’accéder aux images du film après avoir annuler le film pendant la post-production.

Adil El Arbi et Bilall Fallah ont eu la mauvaise surprise d’apprendre avec le reste du monde que leur film Batgirl avait été enterré par Warner Bros Discovery et qu’il ne sortirait finalement pas. Et alors que qu’ils ont fait une tentative de sauvetage des images du film, ils ont été purement bloqués du serveur.

En ce qui concerne les raisons de l’annulation, les réalisateurs confirment que Warner Bros Discovery leur a dit que ni leur talent (à eux et à l’actrice principale) ou la qualité du film n’étaient pas remis en cause, c’est une question de changement de stratégie.

« On était en plein…y’avait encore beaucoup de taf. Y’avait encore énormément de travail qui restait encore au film. Donc ce n’était as comme si le film était encore terminé. Mais ils nous ont dit « voilà c’est un changement de stratégie, (…) c’est un nouveau management, changement de stratégie. Ils peuvent économiser de la thune, » explique Adil El Arbi dans la vidéo à voir en fin d’article.

De son côté, Bilall Fallah revient sur le choc de la nouvelle : « D’abord, quand j’ai entendu la nouvelle, j’étais choqué, très émotionnel. Je ne savais pas comment réagir. Je voulais casser tout, pleurer (…) » Mais le soutien qu’ils ont reçu en ligne les a beaucoup touché, que ce soit du public ou de grands réalisateurs comme Edgar Wright et James Gunn qui leur ont envoyé des messages. « Ça nous aide. », dit Fallah. « Ça nous fait chaud au cœur, » ajoute El Arbi.

Ils pensent aux fans, aux acteurs et à l’équipe parce que c’est pour eux qu’ils ont fait le film et espèrent qu’un jour, ils pourront le terminer et le sortir. Mais ils précisent à nouveau qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, les effets spéciaux étaient loin d’être fini et il restait encore quelques scènes à tourner. « Si un jour ça sort il faudra qu’ils nous donnent les moyens de terminer le film de la façon qu’on voulait vraiment pour notre vision à nous. »

C’est à la fin de l’interview qu’ils révèlent qu’ils n’ont aucune image du film : « il m’a dit vas-y filme le film avec ton GSM. » Mais quand Fallah est allé sur le serveur « tout était bloqué. Y’avait plus moyen d’accéder au film. On s’est dit ‘putain merde, toutes les scènes avec Batman qu’on n’a pas filmées ! Merde ! »

Dans une publication Instagram du 3 août après l’annulation de Batgirl, les cinéastes ont déclaré : « Nous sommes attristés et choqués par la nouvelle. Nous ne pouvons toujours pas y croire. En tant que réalisateurs, il est essentiel que notre travail soit montré au public, et bien que le film soit loin d’être terminé, nous souhaitons que les fans du monde entier aient eu l’opportunité de voir et d’embrasser eux-mêmes le film final. »

BATGIRL – Adil El Arbi & Bilall Fallah évoquent leur choc !

Source : Skript / Crédit ©Warner Bros