Netflix date plus de 40 films et documentaires pour la fin de l’année 2021

Netflix dévoile les dates de sorties plus de 42 films et documentaires à venir cet automne et cet hiver.

Au début de l’année, Netflix avait promis de sortir au moins un film par semaine mais en ce dernier quart d’année 2021, la plateforme double presque son volume de contenu. Et ce ne sont pas des petits films qui arrivent, ils sont rempli de stars comme Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Idris Elba, Jonathan Majors, Regina King, Jennifer Lawrence, Adam McKay, Benedict Cumberbatch et bien d’autres.

Notez que certains de ces films sortiront dans les salles.

Septembre

02/09 – Un After Mortel de Stephen Herek avec Victoria Justice, Midori Francis, Robyn Scott : Une femme à la vie sociale débordante vit la pire des fêtes… en mourant la semaine de son anniversaire. À sa grande surprise, elle se voit offrir une seconde chance, avec la possibilité de réparer ses erreurs passées en renouant avec ses proches et, surtout, en prouvant qu’elle mérite sa place dans le grand salon VIP du paradis.

03/09 – A quel Prix ? : Michael Keaton joue aux côtés de Stanley Tucci dans le rôle de Kenneth Feinberg, chargé de créer une formule pour indemniser les victimes du 11 septembre et confronté au fardeau de décider de la valeur monétaire d’une vie prise par des terroristes.

09/09 – Frères de Sang : Malcolm X & Muhammad Ali – Documentaire de Marcus A. Clarke

10/09 – Kate : Empoisonnée et se sachant condamnée, une tueuse impitoyable a moins de 24 heures pour se venger de ses ennemis. Mais ce faisant, elle noue un lien inattendu avec la fille adolescente de l’une de ses anciennes victimes.

15/09 – Les Pages de l’angoisse de David Yarovesky avec Winslow Fegley, Krysten Ritter, Lidya Jewett :Un couple de jeunes mariés s’installe dans une petite ville tranquille. Bientôt, ils vont être victimes d’une violation de domicile qui laisse la femme traumatisée… Et si leurs voisins n’étaient pas aussi gentils qu’ils paraissent ?

15/09 – Schumacher : Documentaire sur Michael Schumacher tourné ave le soutient de sa famille

22/09 – Intrusion d’Adam Salky avec Freida Pinto, Logan Marshall-Green, Sarah Minnich : Un couple de jeunes mariés s’installe dans une petite ville tranquille. Bientôt, ils vont être victimes d’une violation de domicile qui laisse la femme traumatisée… Et si leurs voisins n’étaient pas aussi gentils qu’ils paraissent ?

24/09 – The Starling : Un couple doit faire face à une horrible tragédie. Le mari (Chris O’Dowd) part faire son deuil hors de la maison. Sa femme, Lily Maynard (Melissa McCarthy), reste, seule, chez eux afin de s’occuper de leur jardin. Bientôt un étourneau élit domicile sur sa propriété. Lily va tenter de s’en débarrasser. Kevin Kline et Timothy Olyphant sont aussi au casting.

24 /09 – My Little Pony Nouvelle Génération

29 /09 – Nous étions des Chansons : Assistante de mode, Maca reprend à peine pied après une séparation douloureuse lorsque Leo, l’homme qui lui a brisé le cœur, réapparaît. Avec Adriana et Jime, ses meilleurs amies et fidèles soutiens, Maca découvre que l’amour n’est pas chose simple.

29 /09 – No One Gets Out Alive : Etats-Unis. Une immigrante loue une chambre au sein d’une famille. Bientôt, son » rêve américain » se transforme en cauchemar auquel elle ne peut échapper…

Octobre

1/10 – The Guilty d’Antoin Fuqua avec Jake Gyllenhaal, Ethan Hawke, Peter Sarsgaard : Sur une seule matinée, dans un centre d’appels d’urgence du 911. Une femme, victime d’un kidnapping, contacte la police mais la ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel, Joe Bayler, ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone. Mais il découvre bientôt que les apparences sont trompeuses et que faire face à la vérité sera sa seule issue.

1/10 – Diana: The Musical : La première à Broadway de cette comédie musicale basée sur la vie de Diana Spencer a été retardée à cause de la pandémie de Coronavirus. C’est donc sur Netflix qu’elle aura lieu le 1er octobre 2021. La représentation se fera sans public.

6/10 – There’s Someone Inside Your House : film d’horreur de Patrick Brice avec Tedra Rogers, Sydney Park, Théodore Pellerin

20/10 – Found : Documentaire d’Amanda Lipitz

20/10 – Night Teeth d’Adam Randall avec Alexander Ludwig, Sydney Sweeney, Debby Ryan : Los Angeles, la nuit. Un chauffeur de taxi conduit deux belles jeunes femmes de soirées en soirées. Elles ne sont pas aussi innocentes qu’elles semblent paraître et le conducteur va devoir se battre pour rester en vie.

20/10 – 8 Rue de l’Himanité de Dany Boon avec Dany Boon, François Damiens, Laurence Arné : Les rues de Paris sont vides et silencieuses. Alors que certains ont préféré fuir la capitale, sept familles sont restées confinées dans un immeuble du 11ème au 8 rue de l’humanité avec entre autres ; une patronne de bistrot qui cherche le moyen de rester ouvert. Un scientifique ambitieux qui veut trouver le vaccin et ne plus jamais s’occuper d’analyses d’urines. Un hypocondriaque en panique mais heureux d’avoir enfin raison, sa femme avocate qui se bat pour concilier vie professionnelle et vie de famille, un coach sportif en ligne qui grossit au fil des semaines, sa fiancée enceinte qui fait le buzz en devenant chanteuse anti Covid, un riche self-made-man désespéré de ne pas avoir le niveau scolaire de son fils de 8 ans… et deux enfants de 8 et 10 ans qui, grâce au confinement, vont tomber amoureux.

29/10 – Army Of Thieves de Matthias Schweighöfer avec Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee : Ludwig Dieter, caissier de banque dans une petite ville, est entraîné dans l’aventure de sa vie lorsqu’une femme mystérieuse le recrute pour rejoindre une équipe des criminels les plus recherchés d’Interpol, qui tentent de voler une série de coffres-forts légendaires et impossibles à forcer à travers l’Europe.

Sans date : Hypnotic et Fever Dream

Novembre

03/11 – The Harder They Fall de Jeymes Samuel avec Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beetz, Regina King, LaKeith Stanfield, Delroy Lindo : Le hors-la-loi Nat Love découvre que son ennemi, Rufus Buck, vient de sortir de prison. Avec sa bande, il décide de retrouver Rufus et d’obtenir enfin vengeance.

05/11 – Love Hard d’Hernan Jimenez avec Nina Dobrev, Jimmy O. Yang, Darren Barnet : Une jeune femme vivant à Los Angeles tombe amoureuse d’un charmant jeune homme rencontré sur une application. Elle décide de lui faire une surprise pour Noël et de lui rendre visite sur la côte Est des États-Unis, où il réside, mais se rend compte à son arrivée en ville qu’elle a été piégée et qu’elle communique depuis le début avec un usurpateur. Lorsqu’elle découvre que le véritable objet de son affection vit dans la même ville, celui qui a créé un faux compte sur l’application pour la séduire promet de tout faire pour leur organiser une rencontre… si elle accepte de faire semblant d’être sa petite amie durant les fêtes.

05/11 – Una pélicula de policia – Documentaire : Le film donne la parole à l’une des institutions les plus controversées du Mexique : la police, et démêle les causes de la crise d’impunité qui affecte le système judiciaire.

10/11 – Passing de Rebecca Hall avec Tessa Thompson, Ruth Negga, Andre Holland : Adaptation du roman de Nella Larsen dans lequel deux amies de lycée afro-américaines se retrouvent et que des complications naissent autour des questions d’identités.

12/11 – Red Notice de Rawson Marshall Thurber avec Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds : La traque du voleur d’œuvres d’art le plus recherché au monde…

19/11 tick, tick…BOOM! de Lin Manuel-Miranda avec Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesús : Dans les années 1990, Jon, aspirant compositeur, gagne sa vie en tant que serveur à New York tout en écrivant Superbia, qu’il espère être la prochaine grande comédie musicale américaine. Autobiographie de Jonathan Larson le compositeur de la comédie musicale Rent.

24 /11 Bruised : Halle Berry réalise et joue dans le film une combattante de MMA en disgrâce qui fait un retour et une rédemption alors que le fils qu’elle a abandonné pour adoption revient dans sa vie.

24 /11 Le secret de Ruby de Michael Please et Dan Ojari avec Bronte Carmichael, Gillian Anderson, Richard E. Grant : Dans ce court métrage en stop-motion, une oiselle élevée par des souris se lance dans un grand voyage pour découvrir quelle place elle peut prendre dans le monde.

29 /11- 14 Peaks: Nothing Is Impossible : documentaire

Films sans date : 7 Prisoners, A Boy Called Christmas, A Castle For Christmas, The Princess Switch 3

Décembre

01 /12 – Le pouvoir du chien de Jane Campion avec Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons : Originaires du Montana, les frères Phil et George Burbank sont diamétralement opposés. Autant Phil est raffiné, brillant et cruel – autant George est flegmatique, méticuleux et bienveillant. À eux deux, ils sont à la tête du plus gros ranch de la vallée du Montana. Une région, loin de la modernité galopante du XXème siècle, où les hommes assument toujours leur virilité et où l’on vénère la figure de Bronco Henry, le plus grand cow-boy que Phil ait jamais rencontré. Lorsque George épouse en secret Rose, une jeune veuve, Phil, ivre de colère, se met en tête d’anéantir celle-ci. Il cherche alors à atteindre Rose en se servant de son fils Peter, garçon sensible et efféminé, comme d’un pion dans sa stratégie sadique et sans merci

3 /12- Shaun Le Mouton : The Flight Before Christmas

10/12 – The Unforgivable de Nora Fingscheidt avec Sandra Bullock, Viola Davis, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal : A sa sortie de prison, une femme, reconnue coupable du meurtre de deux policiers, a l’intention de retrouver sa soeur, adoptée peu après les faits.

15/ 12 – La Main de Dieu de Paolo Sorrentino

24/12 – Don’t Look Up d’Adam McKay avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothee Chalamet, Meryl Streep, Jonah Hill, Mark Rylance : Deux piètres astronomes s’embarquent dans une gigantesque tournée médiatique pour prévenir l’humanité qu’une comète se dirige vers la Terre et s’apprête à la détruire.

12/31- The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal avec Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard. D’après l’ouvrage d’Elena Ferrante (2006) : Leda est une femme de la quarantaine divorcée. Elle est professeure d’anglais à l’université. Elle part en vacances sur la côte italienne après que ses deux filles l’eurent quittée pour rendre visite à leur père au Canada…

Films sans date : Back To The Outback, Mixtape, Single All The Way