Titans saison 3 : Jason Todd devient Red Hood; Barbara Gordon et Scarecrow annoncés

Barbara Gordon et Scarecrow seront présents dans la saison 3 de Titans et Jason Todd deviendra Red Hood.

Après Dick Grayson qui est enfin passé de Robin à Nightwing à la fin de la saison 2, l’autre Robin de Titans va faire la transition vers son autre identité des comics. En effet, Jason Todd va devenir Red Hood dans la saison 3. La nouvelle a été annoncée durant le panel du DC FanDome ce week-end.

Dans les DC Comics, l’identité de Red Hood appartenait au Joker, qui a assassiné Jason; cependant, Jason a repris le flambeau lorsqu’il est retourné à Gotham avec l’intention de faire payer Batman pour ne pas avoir vengé sa mort. Cependant, dans Titans, Jason adoptera cet alias car il souhaite se venger de son ancienne équipe avec qui il s’est brouillé à la fin de la saison 2.

La saison 3 verra également les Titans quitté San Francisco et repartir à Gotham City. Avec ce mouvement viendra l’ajout d’au moins deux autres personnages emblématiques de l’univers de Batman : Barbara Gordon et Scarecrow. Aucun des deux rôles n’a encore été casté.

Lorsque nous rencontrerons Barbara dans la saison 3, l’ancienne Batgirl sera la commissaire de police de Gotham City (tel père, telle fille). « Bien qu’elle ait une relation passée avec Dick Grayson, elle se méfie des Titans qui sont maintenant à Gotham », selon la description officielle du personnage. Pendant ce temps, Scarecrow (l’épouvantail qui faire ressortir les peurs), alias le Dr Jonathan Crane, est détenu à l’asile d’Arkham, mais il travaille aussi en tant que profileur pour le GCPD.

Lors du panel DC FanDome, le producteur exécutif de Titans, Greg Walker, a déclaré : « Nous avons la deuxième génération à venir. Il y avait à l’origine Batman et Jim Gordon, et maintenant nous avons Nightwing et Barbara Gordon qui essaient de gérer les erreurs de leurs parents et cela s’avère être beaucoup plus difficile que ce qu’ils pensaient. »

En attendent la saison 3, les deux premières saisons de Titans sont disponibles sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©DC/Warner Bros