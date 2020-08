Star Wars : La série Obi-Wan Kenobi de Disney+ sera une mini-série

La série dérivée de Star Wars, Obi-Wan Kenobi de Disney+ sera une série limitée.

Il semble que la série Obi-Wan Kenobi n’aura qu’une seule saison. Alors que les fans espéraient qu’elle s’étale sur plusieurs saisons, ce ne sera apparemment pas le cas. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy a révélé que la série centrée sur le personnage incarné par Ewan McGregor sera un événement limité.

En discutant des différents projets Star Wars à venir, Kennedy confie à The Wrap : « C’était très excitant de voir les talents qui se sont présentés. Et nous développons maintenant la série limitée Obi-Wan Kenobi avec Deborah Chow, et elle fait juste un travail phénoménal. »

Deborah Chow a déjà travaillé sur The Mandalorian et se concentre maintenant sur la série limitée Obi-Wan Kenobi. Elle réalisera tous les épisodes de la série pour Disney +. Quant au nombre d’épisodes, cela n’est pas clair pour le moment. Cependant, la production devrait commencer bientôt, ce qui signifie que nous devrions avoir d’autres mises à jour dans un proche avenir.

On sait très peu de choses sur cette série limitée mais il est certain qu’Ewan McGregor reviendra dans le rôle principal. Si la production démarre dans les mois à venir, la série devrait être disponible sur la plateforme Disney+ courant 2021.

Source : The Wrap / Crédit ©Lucasfilm