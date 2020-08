Justice League : Zack Snyder défend son cut « pour adulte » !

Zack Snyder est monté au créneau à nouveau pour défendre la légitimité du Snyder’s cut de Justice League auprès de la critique.

Ce week-end a été marqué par l’évènement de Warner DC Fandome, avec la diffusion des bandes annonces, teaser et autres infos tant attendues des prochains films DC, dont le fameux director’s cut de Zack Snyder.

Accompagnées de quelques mots du réalisateur et du casting, les fans du monde entier ont pu découvrir les premières images d’un film qui a l’air bien différent de la version sortie en 2017, signée Joss Whedon, avec des images assurément inédites pour le coup.

Il semblerait pourtant que ce dernier ne fasse pas l’unanimité, auprès de certains sceptiques déjà déçus par le film il y a 3 ans.

Alors que les fans saluaient la bande annonce prometteuse de ce nouveau Justice League, avec des plans majoritairement inédits du films, un critique du magazine américain Forbes a interpellé le réalisateur sur twitter en notant que la majorité des images du trailer avaient été vues dans le film après avoir découvert la bande annonce qui avait fuité à quelques heures de l’evènement.

Zack Snyder a dû se défendre à nouveau pour ce projet de 4 heures pour HBO Max, auprès visiblement du journaliste en question, toujours sur twitter :

You said you enjoyed the theatrical cut of Justice League like you enjoy your Saturday morning cartoons… Well this is made for grownups, so you’re not in the demographic. Also, cool of you to comment on a leaked teaser. @ScottMendelson https://t.co/Zsu2O2oixb — Zack Snyder (@ZackSnyder) August 22, 2020

« Vous dites que vous avez aimé Justice League au cinéma comme vous avez aimé regarder des dessin animés un samedi matin. Ce film est fait pour les adultes donc visiblement vous ne faites pas partie de la cible. Et merci de commenter sur un teaser qui a fuité. » a répondu Snyder, manifestement agacé par le tweet du critique.

Ce n’est pas la première fois que Zack Snyder monte à la charge concernant sa vision des films DC, et super-héros en général, qu’il a toujours souhaité plus noirs et plus adultes, et surtout moins manichéens. Il avait déjà par le passé répondu a plusieurs détracteurs qui ne comprenaient pas certains de ses choix scénaristiques pour Man of Steel, ou Batman V Superman.

Avec une sortie qui corrige un film déjà distribué, fait rare dans l’histoire du cinéma, il est certain que le Synder’s Cut de Justice League sera scruté par les critiques.

Alors que Snyder défend sa vision, plus noire et moins légère ou décalée que l’a été celle de son successeur, il est certain que Justice League continuera à faire couler beaucoup d’encre d’ici 2021, date de sa mise en ligne sur HBO Max.

Crédit photos : ©warner