Justice League : Un easter egg Joker repéré dans le trailer du Snyder Cut

Un easter egg Joker a été découvert dans la bande annonce du Snyder Cut de Justice League. Sera-t-il dans le film ?

Est-ce que le Joker de Jared Leto fera une apparition dans le Snyder Cut ? C’est une question que se posent les fans de DC après avoir vu le trailer du film Justice League tel que Zack Snyder le souhaitait à l’origine.

Dans le trailer qui a été dévoilé ce week-end durant le DC FanDome, un easter egg concernant Joker a été repéré. En effet, on peut voir une carte de Joker flotter dans les airs. Est-ce un simple clin d’œil à l’ennemi de Batman ou un indice pour dire qu’il sera dans le film ? Pour le moment, rien n’indique que le Joker – de Leto ou un autre – sera dans le film.

It’s 100% fact that Joker is in this universe. We need to get @JaredLeto in this role again.

Floating Joker card. #ReleaseTheAyerCut pic.twitter.com/Q3eobqDWk7

— ReleaseTheAyerCut (@RTAyerCutSS) August 22, 2020